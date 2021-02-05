نقل محاكمة لجان (مقاومة الحتانة) للخرطوم شمال في قضية عضو السيادي “كباشي”





كشفت مصادر مطلعة بأن محكمة جنايات كرري نقلت محاكمة لجان مقاومة الحتانة في قضيتهم مع عضو المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول شمس الدين كباشي لمحكمة الخرطوم شمال، نسبة لأسباب أمنية بالإضافة إلى اتساع القاعات بمجمع محاكم الخرطوم شمال.

وبحسب مصادر، من المقرر أن تبدأ أولى جلسات المحاكمة في السابع من فبراير الجاري برئاسة القاضي المنتدب من محكمة جنايات كرري.

(كوش نيوز)