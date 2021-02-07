شاهد بالفيديو.. بعد عودتها من شهر العسل العروس منال البدري تحي حفل خاص وأموال النقطة تنهمر عليها كالمطر





بثت بعض صفحات عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان حفل مباشر مساء السبت أحيته الفنانة المعروفة منال البدري.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين للبث المباشر الذي حقق نسبة مشاهدات عالية في ساعات قليلة فقد ظهرت الفنانة منال في الحفل متألقة كالعادة والهبت حماس الحاضرين.

وذكر عدد من المتابعين للبث أن الحفل هو الأول للفنانة منال البدري بعد عودتها من شهر العسل بعد أن تمت مراسم زواجها الأسطوري الشهر الماضي بحضور عدد كبير من نجوم الفن بقيادة الفنان محمد بشير الدولي.

وقدمت البدري خلال الحفل الذي تم بأحد المزارع عدد من أغنياتها المعروفة والتي تفاعل معها المعازيم وأهل الفرح الذين أكرموها بمال النقطة, ووفقاً لتعليقات بعض المتابعين فقد انهمرت أموال النقطة على الفنانة كالمطر.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين