اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان
مؤشر النيلين لأسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في السودان (السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأحد 7 فبراير 2021م .
مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):
الدولار الأمريكي : 405.00جنيه
الريال السعودي : 108.00جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
اليورو : 486.00 جنيه
الدرهم الإماراتي : 110.95جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
الريال القطري : 110.99 جنيه
الجنيه الإسترليني : 554.85جنيه
الجنيه المصري : 25.84جنيه
ملحوظة: الأسعار أعلاه للتعامل النقدي
الدولار = 410 جنيه للتعاملات بالشيكات والتحاويل عبر التطبيقات
ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.
تعليق واحد
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