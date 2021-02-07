اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان





مؤشر النيلين لأسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في السودان (السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأحد 7 فبراير 2021م .

مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):

الدولار الأمريكي : 405.00جنيه

الريال السعودي : 108.00جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات

اليورو : 486.00 جنيه

الدرهم الإماراتي : 110.95جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات

الريال القطري : 110.99 جنيه

الجنيه الإسترليني : 554.85جنيه

الجنيه المصري : 25.84جنيه

ملحوظة: الأسعار أعلاه للتعامل النقدي

الدولار = 410 جنيه للتعاملات بالشيكات والتحاويل عبر التطبيقات



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