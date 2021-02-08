مزارعون يطالبون برفع السعر التركيزي للقمح الى 12 ألف جنيه





طالب مزارعون بمشروع الجزيرة والمناقل برفع السعر التركيزي لمحصول القمح لمبلغ ١٢ الف جنيه على أقل تقدير وارجعوا ذلك للتضخم العام الذي تشهده البلاد بجانب ارتفاع تكلفة الإنتاج بصورة وصفوها بالجنونية ، وقال المزارع إبراهيم محمد احمد بقسم وادي شعير مكتب توريس لـ(الجريدة) امس: (نقوم بشراء الجازولين بالسوق الأسود بمبلغ يتراوح بين ٣٥٠٠ إلى ٤٠٠٠ جنيه للجركانة) ولفت إلى أن تكلفة الحواشة تبلغ ١٢ الف جنيه للرية الواحدة بجانب تأخر السماد وارتفاع تكلفة العمالة تماشياً مع التضخم الذي تشهده البلاد، واضاف: نطالب بزيادة السعر التركيزي بما لا يقل عن ١٢ الف جنيه للجوال لتغطية التكلفة وتشجيع المزارعين.

مدني: مزمل صديق

صحيفة الجريدة