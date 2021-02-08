اقتصاد وأعمال
مزارعون يطالبون برفع السعر التركيزي للقمح الى 12 ألف جنيه
طالب مزارعون بمشروع الجزيرة والمناقل برفع السعر التركيزي لمحصول القمح لمبلغ ١٢ الف جنيه على أقل تقدير وارجعوا ذلك للتضخم العام الذي تشهده البلاد بجانب ارتفاع تكلفة الإنتاج بصورة وصفوها بالجنونية ، وقال المزارع إبراهيم محمد احمد بقسم وادي شعير مكتب توريس لـ(الجريدة) امس: (نقوم بشراء الجازولين بالسوق الأسود بمبلغ يتراوح بين ٣٥٠٠ إلى ٤٠٠٠ جنيه للجركانة) ولفت إلى أن تكلفة الحواشة تبلغ ١٢ الف جنيه للرية الواحدة بجانب تأخر السماد وارتفاع تكلفة العمالة تماشياً مع التضخم الذي تشهده البلاد، واضاف: نطالب بزيادة السعر التركيزي بما لا يقل عن ١٢ الف جنيه للجوال لتغطية التكلفة وتشجيع المزارعين.
مدني: مزمل صديق
صحيفة الجريدة
تعليق واحد
دا من حقكم بل من ابسط حقوقكم واي مسؤول لا يتجاوب مع مثل هذه المطالب العادلة يجب ازاحته فورا لانه بعمله هذا يدمر المزارع الذي هو عماد الزراعة الاول . في بعض الدول تشتري الدولة بعض المنتجات الزراعية من المزارع باعلى من سعر السوق حتى تحسن من امكانيات المزارع المادية وتشجعه ليتسنى له الزراعة بكميات اكبر في المستقبل وامريكا نفسها التي هي بلد الصناعة وقطاع الخدمات الاكبر عوضت المزارعين من خزينة الدولة باكثر من 5 مليار دولار عندما تضرروا من العقوبات الصينية التي فرضتها الصين على المنتجات الزراعية الامريكية . اذا كان عندنا مسؤولين يفهموا ويستطيعوا الفهم لكيف يمكن النهوض بالزراعة فسيعطى المزارع السعر الذي يناسبه وهو سعر السوق الحر وليس سعر عقد بيع السلم والا كانت عملية بيع السلم هي مجرد سياسة يقصد بها تدمير المزارع والزراعة في السودان . فارجو ان يفهم ذلك البنك السماري المسمى عندنا بالبنك الزراعي وارجو ان تفهم ذلك وزيرة المالية لان الشان يخصها .