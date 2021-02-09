شركة المواصلات العامة تُعلن خروج كافة اسطولها من الخدمة





أكد المُدير العام لشركة مواصلات ولاية الخرطوم محمد ضياء الدين إستمرار إيقاف حِصة الوقود المدعوم المُخصصة للشركة مِن قبل ولاية الخرطوم.

وقال ضياء الدين لـ(الجريدة) إنّ كافة “باصات” الشركة توقفت عن العمل، وعزا ذلك لوصول الباصات مرحلة الإهلاك وعدم تجديد الأسطول العامل وزيادة تكلفة الصِيانة والتشغيل، إضافةً لتوقف إمداد الوقود، وحذر من أن يؤدي ذلك لتفاقم أزمة المواصلات بالولاية مالم تتدخل الجِهات المختصة قائلاً : “جاز مافي، مواصلات مافي”.

الخرطوم: سلمى عبدالعزيز

صحيفة الجريدة