سياسية
مريم الصادق.. كيف تواجه ملف التطبيع في وزارة الخارجية؟
تواجه مريم الصادق تحديات كبيرة في وزارة الخارجية، من أهمها ملف التطبيع مع إسرائيل. وتدور تساؤلات كثيرة، حول كيف ستقود “المنصورة” دفة العمل الخارجي للسودان، في ظل مشاعرها الجياشة نحو والدها – عليه رحمة الله تعالى – الذي ظل منافحاً عن الديمقراطية طوال حياته، وضد التطبيع مع إسرائيل حتى مماته؟ بحسب صحيفة السوداني الدولية.
الخرطوم (كوش نيوز)
تعليق واحد
من الاول كان معروف موقفها و موقف حزب الامة وهو الرفض التام لعملية التطبيع. والان السودان يمضى قدما فى عملية وقف العداء والسلام مع إسرائيل كان تعينها وزيرة للخارجية خطأ كبير. كنا نتمنى ان تمنح مثلا منصب نائب رئيس الوزراء أو وزارة الصحة.