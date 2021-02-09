مريم الصادق.. كيف تواجه ملف التطبيع في وزارة الخارجية؟





تواجه مريم الصادق تحديات كبيرة في وزارة الخارجية، من أهمها ملف التطبيع مع إسرائيل. وتدور تساؤلات كثيرة، حول كيف ستقود “المنصورة” دفة العمل الخارجي للسودان، في ظل مشاعرها الجياشة نحو والدها – عليه رحمة الله تعالى – الذي ظل منافحاً عن الديمقراطية طوال حياته، وضد التطبيع مع إسرائيل حتى مماته؟ بحسب صحيفة السوداني الدولية.

الخرطوم (كوش نيوز)