الغرامة (20) ألف جنيه لإهدار المياه بالخرطوم





كشفت هيئة مياه ولاية الخرطوم عن غرامات مالية لإهدار المياه دون أسباب منطقية بواقع غرامة تصل (20) ألف جنيه.

وقال مدير الإدارة العامة للمبيعات بهيئة المياه أحمد المنتصر خلال تنوير إعلامي بمقر الهيئة أمس، إن القانون يعاقب الشخص الذي يهدر المياه بغرامة مالية تصل لـ(20) ألف جنيه، منوهاً إلى وجود فرق ميدانية للتفتيش ومراقبة إهدار المياه، وجدّد المنتصر تأكيده بأن زيادة التعرفة راعت ظروف المواطنين، وقال ان الزيادة الكبيرة وقعت على المؤسسات الحكومية بواقع (١٠٠) جنية للمتر، مشيراً إلى أن مؤسسات القطاع الحكومي تماطلت كثيراً في دفع فاتورة المياه، وكشف عن تحويل فواتير السفارات والمدارس الأجنبية الخاصة من الجنيه للدولار، وأكد أنّ الحل الأمثل لتحقيق العدالة يتمثل في نظام الدفع المقدم والعدادات الذكية لكافة القطاعات السكنية في المستقبل.

صحيفة الصيحة