انخفاض طفيف في أسعار الدولار والسكر





شهدت أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازي عقب إعلان وزراء المرحلة الانتقالية ليل أمس الأول، انخفاضاً عقب الارتفاع غير المسبوق الذي سجلته خلال الـ 72 ساعة الماضية، وأبلغ متعاملون في سوق العملات الموازية أن سعر الدولار هبط إلى ما دون 380 جنيهاً الآن مقارنة بـ 405 جنيهات أمس.

ورصدت “الصيحة” أن انخفاض أسعار الدولار تبعه انخفاض في أسعار زيوت الطعام والسكر، حيث بلغ سعر الجوال زنة 50 كيلو 14 ألف جنيه مقارنة بـ 16 ألف جنيه، وتوقع مراقبون توالي الانخفاض بقولهم أنها أسعار غير حقيقية، إنما أسعار مضاربات.

صحيفة الصيحة