تراجع أسعار الدولار يتصدر الأسافير





تصدر خبر تراجع الدولار أمام الجنيه مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تشكيل الحكومة الجديدة، واعلان وصول وديعة لبنك السودان المركزي بـ(500) مليون دولار، ونصح بعض المتداخلين فى أحد قروبات الواتس آب المقبلين على الزواج بالشروع فى تأجيل مناسباتهم، مع تراجع الدولار الذي سينعكس على انخفاض أسعار السلع، فيما ذهب آخرون إلى ان هذا التراجع غير حقيقي وسيعاود الإرتفاع مجدداً، واعرب بعض المتداخلين عن سعادتهم الغامرة بالخسائر التي تعرض لها تجار العملة الكبار بعد تراجع الدولار أمام الجنيه.

السوداني