مطالب بإيقاف حركة الصادر وإغلاق الحدود مع مصر





طالب السياسي أسامة الحاج مضوي محمد أحمد بإغلاق الحدود مع مصر وإيقاف كل حركة الصادر إليها والوارد منها باعتبارها المؤثر الأساسي في الاقتصاد، فضلاً عن أنها تحتل أراضينا وترفض اللجوء للتحكيم الدولي لحسم النزاع حول مثلث حلايب وشلاتين.

وأبان مضوي بحسب صحيفة المواكب، أنه يجب فوراً إيقاف تصدير الماشية إلى مصر نسبة لاستغلالها مواردنا، وأضاف أن كميات كبيرة من الدولار تهرب يومياً إلى مصر عن طريق أموال مزورة تتم طباعتها خارج الحدود وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الدولار بهذه الصورة الجنونية.

ووجه مضوي رسالته إلى وزيري المالية والداخلية الجدد بأن إصلاح حال المواطن والوطن يقع على عاتقهم لمعالجة المشاكل الاقتصادية والأمنية التي تعاني منها البلاد وأوضح أن الحكومة المكونة حديثاً يقع على عاتقها الحفاظ على ما تبقى من مبادئ الثورة وأهدافها.

الخرطوم (كوش نيوز)