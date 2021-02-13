جبريل إبراهيم يؤكد عدم رفع الدعم عن السلع الاستراتيجية حتى نهاية العام الحالي





أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم عدم رفع الدعم عن السلع الاستراتيجية كالغاز و الفيرنس حتى نهاية العام الحالي ، موضحاً أنهم يعملون مع بنك السودان على تخفيض سعر الصرف ،

و من جانبها أكدت وكيل وزارة المالية إلتزام الوزارة بتوفير احتياجات وزارة الطاقة و النفط المتعلقة بجدولة البواخر المحملة بالجازولين و البنزين و الغاز .

وضم الاجتماع وزراء المالية و الصناعة و الاستثمار و والي ولاية الخرطوم و محافظ بنك السودان المركزي و محفظة السلع الاستراتيجية بالٱضافة إلى ممثلي شركات القطاع الخاص العاملة في مجال توزيع المنتجات البترولية وعدد من الجهات ذات الصلة .

المصدر : باج نيوز