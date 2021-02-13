اقتصاد وأعمال
جبريل إبراهيم يؤكد عدم رفع الدعم عن السلع الاستراتيجية حتى نهاية العام الحالي
أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم عدم رفع الدعم عن السلع الاستراتيجية كالغاز و الفيرنس حتى نهاية العام الحالي ، موضحاً أنهم يعملون مع بنك السودان على تخفيض سعر الصرف ،
و من جانبها أكدت وكيل وزارة المالية إلتزام الوزارة بتوفير احتياجات وزارة الطاقة و النفط المتعلقة بجدولة البواخر المحملة بالجازولين و البنزين و الغاز .
وضم الاجتماع وزراء المالية و الصناعة و الاستثمار و والي ولاية الخرطوم و محافظ بنك السودان المركزي و محفظة السلع الاستراتيجية بالٱضافة إلى ممثلي شركات القطاع الخاص العاملة في مجال توزيع المنتجات البترولية وعدد من الجهات ذات الصلة .
المصدر : باج نيوز
تعليق واحد
المسؤل الذى يبشر بالخير هو من يفعل التغيير وفقك الله يا دكتور