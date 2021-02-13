اقتصاد وأعمال

جبريل إبراهيم يؤكد عدم رفع الدعم عن السلع الاستراتيجية حتى نهاية العام الحالي

2021/02/13
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جبريل البراهيم - العدل و المساواة
جبريل ابراهيم رئيس حركة العدل و المساواة

أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم عدم رفع الدعم عن السلع الاستراتيجية كالغاز و الفيرنس حتى نهاية العام الحالي ، موضحاً أنهم يعملون مع بنك السودان على تخفيض سعر الصرف ،

و من جانبها أكدت وكيل وزارة المالية إلتزام الوزارة بتوفير احتياجات وزارة الطاقة و النفط المتعلقة بجدولة البواخر المحملة بالجازولين و البنزين و الغاز .

وضم الاجتماع وزراء المالية و الصناعة و الاستثمار و والي ولاية الخرطوم و محافظ بنك السودان المركزي و محفظة السلع الاستراتيجية بالٱضافة إلى ممثلي شركات القطاع الخاص العاملة في مجال توزيع المنتجات البترولية وعدد من الجهات ذات الصلة .

المصدر : باج نيوز

2021/02/13
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تعليق واحد

  1. المسؤل الذى يبشر بالخير هو من يفعل التغيير وفقك الله يا دكتور

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