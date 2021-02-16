الموانئ تشرع في تحويل ميناء كوستي الجاف إلى منطقة حرة





توجّه المدير العام لهيئة الموانئ البحرية أونور آدم سلطان، على رأس وفد يضم نائبه للشؤون الهندسية المهندس د. عوض الكريم حسن، وشركة الموانئ الهندسية لوضع اللبنات الأولى لمشروع المنطقة الحرة بكوستي.

وأوضح عوض الكريم، أن زيارة كوستي تهدف لمعاينة موقع المشروع على الطبيعة، وهو شراكة بين هيئة الموانئ وشركة الموانئ الهندسية، مبيناً أن المنطقة الحرة ستكون منطقة لصادرات وواردات دولة جنوب السودان وغرب السودان ودارفور وكردفان، وأضاف أن هيئة الموانئ ظلت تفكر في إنشاء ميناء جاف بكوستي لخدمة المناطق الغربية من السودان وجنوب السودان الذي أصبح دولة معزولة، موضحاً أن الموانئ اشترت أراضي بكوستي تبلغ مساحتها (3) ملايين متر مربع وتسجيلها باسم هيئة الموانئ البحرية وتم تعويض الأهالي وتم استصلاح (500) ألف متر مربع، وإنشاء المنشآت المدنية من مكاتب ومخازن وسفلتة مساحات التخزين واستجلاب الآليات والمعدات وتهيئة رصيف للبواخر النيلية لتعمل بين كوستي وجنوب السودان.

فيما أوضح المهندس محمد حسن حمد الله مدير عام شركة الموانئ الهندسية، أن الشركة تبنت دراسة بواسطة خبراء لتحويل الفكرة من مجرد ميناء جاف إلى منطقة حرة على شاكلة منطقة البحر الأحمر الحرة، لأنها تصلح للاستثمار.

مبيناً أن الزيارة خطوة عملية لإنزال الفكرة إلى أرض الواقع لتكون منطقة حرة حيوية تمثل “جبل علي السوداني”، ومنها تتحرك البضائع الواردة من مختلف الدول عبر النهر إلى جنوب السودان، وبراً إلى غرب السودان وتشاد وإفريقيا الوسطى، بجانب الصناعات التحويلية التي ستحتضنها المنطقة.

صحيفة الصيحة