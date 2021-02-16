تراجع كبير في سعر الدولار بالسوق الموازي





اتّسعت الفجوة بين سعري العرض والطلب للعملات الأجنبية عصر أمس بأسواق الخرطوم، خلافاً لما شهدته تداولات التجار للعُملة صباح الأمس.

وكشفت متابعات الصحيفة، عن تراجع سعر شراء الدولار الأمريكي بصورة مُفاجئة، وأرجع متعاملون مع السوق الموازي للعملات، الخطوة لتراجع الطلب على العملات خاصة الدولار.

وانخفض سعر الشراء للدولار الأمريكي إلى 360 جنيهاً، بينما حافظ سعر البيع على 390 جنيهاً، وأكد تجار عدم انخفاض سعر البيع للخسارة الكبيرة التي سوف يتعرّض لها التجار، لجهة أن تداولات صباح الأمس تمت بسعر أكبر للبيع.

صحيفة الصيحة