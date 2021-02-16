(11) باخرة وقود تصل ميناء بورتسودان





أكد مدير ميناء الخير ببورتسودان، عثمان قرشي الميناء يشهد انسيابا في حركة تفريغ السفن المحملة بالوقود وغاز الطبخ كاشفا عن وجود “11” سفينة في الانتظار وتنتظر ترتيبات الدخول عبر المؤسسة العامة للبترول.

وأعلن قرشي في تصريح صحفي اليوم ، عن تفريغ باخرة بنزين حمولة 39’459 طن، وخارج الميناء حاليا 7 ناقلات جازولين بحمولات مختلفة وعدد 2 ناقلة بنزين بحمولات مختلفة، بجانب ناقلة غاز طبخ حمولة 5,600 طن وناقلة فيرنس واحدة، وهناك ناقلة قامت بتفريغ 18,315 طن من الجازولين وغادرت الميناء.

مؤكدا ان الميناء ظل في حالة جاهزية لاستقبال كل السفن.

المصدر: باج نيوز