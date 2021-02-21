الدولار يقفز بصورة مفاجئة مقابل الجنيه مساء الأحد بعد قرار خفض العملة السودانية





في أول يوم لتطبيق قرار توحيد سعر الصرف في السودان، إرتفع سعر الدولار في السوق الموازي بالخرطوم بعد ساعات من إعلان السياسية الجديدة وسجل الدولار مساء الأحد 395 جنيهاً مقارنة مع سعر الخميس الماضي 360 جنيها.

وإعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021م ، أعلن بنك السودان توحيد سعر الصرف وفي خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم أعلن محافظ البنك المركزي محمد الفاتح زين العابدين أن القرار ليس تعويم للجنيه السوداني وقال بحسب ما نقلت عنه كوش نيوز (القرار هو المرن المدار، وقال في حالة التعويم لا يوجد جهة تتدخل أما المرن المدار فالبنك المركزي يضع نطاق يسمح فيه للبنوك بالتحرك فيه).

وبعد إعلان حكومة السودان توحيد سعر الصرف رسمياً يوم الأحد 21 فبراير 2021 م أعلنت العديد من البنوك والصرافات عن أسعار شراء وبيع مختلف العملات الأجنبيةـ يشار أن السعر الرسمي الساري كان 55 جنيهاً للدولار.

وبحسب رصد كوش نيوز بلغ سعر شراء الدولار 375 جنيها وسعر بيعه 376.8 جنيه، سعر شراء الدرهم الإماراتي 102.09 وبيعه 102.60 فيما بلغ سعر شراء الريال السعودي 99.98 جنيه وبيعه 100.48 جنيه.

ومنتصف نهار يوم الأحد 21 فبراير 2021 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 380.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 101.35 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 380.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.

الخرطوم (كوش نيوز)