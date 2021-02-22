وزير الطاقة والنفط يؤكد اهمية زيادة الانتاج النفطي





اكد المهندس جادين علي عبيد وزير الطاقة والنفط علي اهمية زيادة انتاج البلاد من النفط خلال الفترة القادمة وتفعيل كافة الشركات ومعالجة المشاكل الرئيسة التي تعوق عمليات الإنتاج . ودعا لدي مخاطبته مؤتمر النفط بمناطق الإنتاج الذي عقد اليوم بالفولة حاضرة ولاية غرب كردفان بمشاركة وزير الثروة الحيوانية الاتحادي ومستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وواليي ولايتي شرق دارفور والنيل الابيض والذي جاء تحت شعار (نحو شراكة ذكية بين ولايات الإنتاج ووزارة الطاقة والنفط والشركات المنتجة والمجتمعات المحلية ) دعا كافة الشركاء للعمل من اجل تطوير صناعة النفط والنهوض بها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية في المستقبل. وقال ان عمليات التخريب تؤثر سلبا على زيادة الانتاج وتؤدي لإيقاف العمل مشيدا في هذا الصدد بالاجهزة الامنية ودورها الكبير في حماية الاقتصاد الوطني وحقول النفط كما حيا تجمع شباب حول الحقول ومطالبتهم السلمية بالحقوق قائلا: ان الثورة للشباب الذين يرجى منهم الكثير في المستقبل. وبحسب سونا ، أكد وزير الطاقة والنفط على اهمية الاهتمام بالبيئة موضحا إن الحفاظ على البيئة خط أحمر لا يحق لأي أحد التعدي عليه مشيرا للمجهودات التي بذلت في هذا الجانب خلال المرحلة القليلة الماضية كما شدد على الالتزام ببرامج ومشروعات المسؤولية المجتمعية وتنفيذها وفق الاتفاقيات الموقعة مشيرا إلى الظلم الكبير الذي وقع على إنسان المنطقة في عمليات التوظيف وكيفية معالجته في المستقبل واكد علي ضرورة وجود تمثيل لولايات إنتاج النفط في كل الأجسام الحاكمة في البترول مع التأمين على مراجعة قانون النفط للعام 1998م معلنا الإلتزام بتنفيذ كافة توصيات المؤتمر ومتابعتها بصورة شخصية حتى تتحقق الأهداف المرجوة من انعقاده .

الخرطوم(كوش نيوز)