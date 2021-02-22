المتحدث باسم تجمع المهنيين : قرار تعويم الجنيه مؤسف وغير عملي





وصف الناطق باسم تجمع المهنيين د. الوليد على، قرار الحكومة بتعويم الجنيه مؤسف وغير عملي ولايعبر عن الثورة، وأعلن عن وقوف التجمع ضد هذا القرار. وقال الوليد بحسب صحيفة”حكايات”، إنه لايمكن الحديث عن تعويم الجنيه دون سيادة وزارة المالية على المال العام بما في ذلك شركات الجيش والأمن والدعم السريع والشركات الحكومية. بجانب ضرورة اصلاح الجهاز المصرفي والتحكم في الصادرات وتنظيم قطاع الاتصالات. فضلاً عن استرداد الأموال المنهوبة ومحاسبة المفسدين ومراجعة تمويل كل الرأسمالية خاصة التي تشكلت بعد تبديل العملة في بداية الانقاذ.

الخرطوم ( كوش نيوز)