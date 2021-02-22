اقتصاد وأعمال
المتحدث باسم تجمع المهنيين : قرار تعويم الجنيه مؤسف وغير عملي
وصف الناطق باسم تجمع المهنيين د. الوليد على، قرار الحكومة بتعويم الجنيه مؤسف وغير عملي ولايعبر عن الثورة، وأعلن عن وقوف التجمع ضد هذا القرار. وقال الوليد بحسب صحيفة”حكايات”، إنه لايمكن الحديث عن تعويم الجنيه دون سيادة وزارة المالية على المال العام بما في ذلك شركات الجيش والأمن والدعم السريع والشركات الحكومية. بجانب ضرورة اصلاح الجهاز المصرفي والتحكم في الصادرات وتنظيم قطاع الاتصالات. فضلاً عن استرداد الأموال المنهوبة ومحاسبة المفسدين ومراجعة تمويل كل الرأسمالية خاصة التي تشكلت بعد تبديل العملة في بداية الانقاذ.
الخرطوم ( كوش نيوز)
2 تعليقات
اي زول في همو الشركات الشالتها ازاله التمكين عملتو فيها شنو ياهوانات مش ادمرت عاوزين تشيلو بتاع الجيش عشان تركعوه انتو بتفهمو كيف!
بعديد كنت متوقع تقولو لازم ننتج عشان يكون عندنا صادر ولا انتو عاوزين تعتمدو علي قروش الكيذان القشيتو بيها القطيع ياخي اصحو وفوقو الناس وصلو المريخ وانتو قاعدين تولولو ياخي تعالو زورو روندا تعلمو من التسامح وينا الاوطان وتناسي الخلافات الله لايريحكم ياملحدين.
يا تجمع المهنين الاغبياء هل انتم اشطر من الاتحاد الاوربي والبنك الدولي وبيوت الاقتصاد العالمية ؟
والله سودانكم دا كله ما فيه زول بعرف شيء من رئيسكم حتى غفيركم انتم شعب جاهل في اي شيء وشعب كسول وغير منتج ولا يفقة في شيء وشعب مدعي المعرفة والله معظمنا جاهل والدليل حال بلدنا منذ استقلاله حتى اليوم من انهيار لانهيار في كل شيء وكل حكومة تحكم تكن افشل من سابقتها باختصار نحن شعب عايش في زريبة ولا فرق بيننا والاغنام التي في الخلاء والدليل حال بلدنا الآن ولم نستطع اخراجه من دماره منذ الاستقلال حتى الآن لاننا شعب جاهل وانتم اجهل ياناس قحت قال دكتور الوليد قال
بالله انت دكتور في شنو؟ بلدنا دا اخربه من خبراء وعلماء ودكاترة إلا شطار في السرقة والمعارضة والعمل من اجل انفسكم فقط وليس الوطن الكبير .