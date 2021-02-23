مسؤول بالبنك المركزي: لم يتمّ تعويم الجنيه السوداني





التحرير الكامل أثّره سيكون على الصادرات سلبيًا بحسب محمد أحمد البشرى.

كشف نائب محافظ بنك السودان المركزي، محمد أحمد البشرى، عن عدم تعويم الجنيه السوداني، مبينًا أنّ القرار الذي اتّخذته الحكومة لا يعني تعويمًا كاملاً، إنّما سياسة سعر صرف مدار غير مرنٍ.

وقال البشرى في ندوة الغرفة التجارية إنّ التعويم خيار لكنّ ظروف البلاد الراهنة تصعّب من اللجوء إلى التعويم الكامل لأنّ الاقتصاد يعاني من اختلالات هيكلية كبيرةٍ تقف في طريق المنتج والمصدر.

وأشار إلى أنّ التحرير الكامل أثّره سيكون على الصادرات سلبيًا.

وأردف”التعويم الكامل ممكن يكون خيار لكنّ لابدّ أنّ تتوّفر له المعطيات اللازمة”.

والأحد، أعلن بنك السودان المركزي توحيد سعر صرف الجنيه السوداني أمام الدولار ، في السوقيين الرسمي والموازي.

وانعكس ارتفاع سعر الدولار على زيادة في أسعار السلع الأساسية خاصة المستوردة منها، ما أدّى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطن السوداني، وزيادة معاناته.

ويعيش السودان فترة انتقالية منذ أبريل 2019، بعد عزل الجيش عمر البشير من الحكم على خلفية احتجاجاتٍ شعبية لتردي الأوضاع الاقتصادية.

باج نيوز