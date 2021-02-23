



عزا رئيس اللجنة التسييرية لاتحاد المصارف طه حسين، رفع سقف السحب النقدي بالصرافات إلى 20 ألف جنيه لفقدان القيمة الشرائية للجنيه وأوضح أن المطالبات في السابق كانت تُطالب برفع سقف السحب إلى 5 آلاف جنيه

وقال (بيد أنّ معدلات التضخم الجامحة جعلت المركزي يمضي إلى خيار أكبر). وأشار رئيس الاتحاد بحسب صحيفة الصيحة، إلى أنّ (2) ألف جنيه لم تعد تكفي المصروفات اليومية

المصدر : كوش نيوز