الطرق والجسور: حملات طارئة لصيانة الطرق بالخرطوم الأسبوع القادم





قال مدير هيئة الطرق والجسور بولاية الخرطوم، المهندس صلاح يوسف، إن هنالك ثلاث حملات طارئة لصيانة الطرق بالخرطوم ستبدأ الأسبوع القادم، موضحاً أنها ستكون في شارع النيل جنوب كوبري المنشية حتى جسر النيل الأبيض تمتد حتى مناطق جنوب ووسط الخرطوم.

وأشار في حديثه لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الأزرق، إلى أن الطرق تأثرت بشكل كبير خلال خريف العام الماضي، منوهاً إلى أن عمليات الصيانة في الفترات السابقة كانت تتم للشكل الخارجي فقط (الأسفلت) وسرعان ما يحدث تدهور للطريق.

صحيفة السوداني