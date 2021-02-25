أصحاب العمل يطلقون مبادرة (الوديعة المليارية) لدعم استقرار سعر الصرف





أعلن اتحاد عام اصحاب العمل السوداني اليوم (الخميس) اطلاق مبادرته الخاصة (وديعة اصحاب العمل المليارية) للمساهمة فى دعم قرار الحكومة الانتقالية بتوحيد سعر الصرف وتحقيق الاستقرار لسعر صرف العملات الحرة .

وتم خلال اللقاء التفاكري بين رئيس مجلس الوزراء الانتقالي د. عبد الله حمدوك حول مبادرة القطاع الخاص لدعم الفترة الانتقالية بحضور عدد من وزراء القطاع الاقتصادي ومحافظ بنك السودان المركزي ورجال وسيدات الأعمال، الإعلان عن تبني الاتحاد بكافة اتحاداته القطاعية والولائية وغرفه المتخصصة للمبادرة بتبني وديعة بقيمة مليار بالدولار حيث تم الاعلان عن مساهمة وزير الصناعة ورجل الاعمال، ابراهيم الشيخ بمبلغ مليون دولار ومساهمة غرفة البصات السفرية باتحاد غرف النقل السوداني بمبلغ 500 ألف دولار ومساهمة رجل الأعمال وصاحب مصنع اليمامة للثلج عمار السني إمام بمبلغ 500 إلف دولار فيما أكد الحضور من رجال وسيدات الأعمال عن مساهمات تعلن تباعاً .

كما تضمنت المبادرة الالتزام الفوري لمنسوبي الاتحادات من أصحاب وسيدات الأعمال بتقديم الإقرارات الضريبية الذاتية وتوريد قيمة الضرائب بشكل فوري لتحسين ايرادات الدولة.

المصدر: باج نيوز