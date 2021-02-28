بنك السودان يفجر مفاجآت حول تفعيل بطاقات الإئتمان ومزادات لبيع الدولار للبنوك والصرافات المحلية





كشف محمد الفاتح زين العابدين محافظ بنك السودان المركزي مساء السبت في حوار تلفزيوني أن جملة تعاملات البنوك السودانية بعد توحيد سعر الصرف للأسبوع الماضي بلغت نحو 25 مليون دولار.

وقال المحافظ خلال الأسبوع الجاري سيصدر بنك السودان ضوابط إستخدام البطاقات العالمية مثل فيزا كارد وماستر كارد وستقلل من إستخدام النقد، وإدخال السودان في المنظومة العالمية.

وأضاف المحافظ بحسب ما نقلت عنه كوش نيوز أن الأسبوع الجاري سيشهد إطلاق مزادات النقد الأجنبي حيث يطرح بنك السودان المركزي عملة أجنبية في شكل مزادات للبنوك المحلية والصرافات لكي يوفر لها نقد أجنبي للتتعامل به مع الجمهور وهي السياسة التي كانت متبعة في العام 2001م..

وأعلنت الحكومة السودانية يوم السبت ، احتكار شراء الذهب وتصديره، متراجعة بذلك عن قرارها السابق بالسماح لشركات القطاع الخاص بتصدير المعدن الأصفر إلى خارج البلاد.

وقررت الحكومة الإنتقالية في السودان سيطرة الدولة على صادر الذهب بتولي بنك السودان المركزي شراء الذهب بأسعار البورصة العالمية وتصديره مع التعجيل بإقامة بورصة سودانية للذهب.

الخرطوم (كوش نيوز)