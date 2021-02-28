مشتريات النقد الأجنبي ببنك الخرطوم تتجاوز 10 ملايين دولار





أعلن بنك الخرطوم أن إجمالي المشتريات من منافذ تعامل النقد الأجنبي التي تمت عبر البنك خلال الفترة من 21 – 25 فبراير، تجاوزت ما يعادل 10 ملايين دولار من مختلف العملات الأجنبية.

وقال البنك في منشور على صفحته بـ(فيسبوك)، إنّ هذه الحصيلة تُعتبر دليلاً على حماس الجمهور ووقفة موظفي البنك خلف مشروع التحويل عبر المنافذ البنكية الرسمية عقب قرار تحرير سعر الصرف.

الخرطوم- جمعة عبد الله

صحيفة الصيحة