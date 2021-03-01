استقرار السلع الاستهلاكية بالاسواق





تشهد السلع الاستهلاكية استقرارا في الاسعار وقلة في حجم العرض بأسواق الخرطوم وعزا بعض التجار الاستقرار لثبات سعر الصرف، متوقعين استمرار التراجع في حال استمر التراجع او الاستقرار في سعر الصرف.

وقال رئيس تجار الجملة بام درمان فتح الله حبيب الله في حديثه لـ السوداني إن استمرار ضخ العملات بالبنوك يسهم ايجابا في سلاسة التجارة ،مشيرا لاستقرار أسعار السلع الاستهلاكية لأكثر من اسبوعين لثبات سعر الصرف، مبينا ان سعر جوال السكر عبوة 50 كيلو (11,200) جنيه أما سعر جركانة زيت الفول عبوة 36 رطل (12,5) الف جنيه

وطالب فتح الله بضبط استيراد السلع الاستهلاكية، وقال ان السياسات الأخيرة وجدت ارتياح وسط التجار واقبال على البيع والشراء

وقال تاجر سلع بالخرطوم فضل عثمان إن تراجع سعر الصرف انعكس على تراجع بعض اصناف السلع الاستهلاكية بينما حافظت بعض السلع على السعر بالاسواق، مبينا ان سعر لبن كابو عبوة (2) كيلو وربع بسعر (4,5)الف جنيه أما بكت دقيق سيقا من (2,5) الى (2,400) جنيه متوقعا المزيد من تراجع الاسعار بتراجع سعر الصرف بالاسواق، ووصف عثمان القوة الشرائية بالضعيفة .

واشار تاجر سلع بام درمان فضل حجب اسمه للتراجع طفيف في بعض اصناف السلع الضرورية لتراجع سعر الصرف، مبينا تراجع سعر السكر لـ(11) الف جنيه بدلا عن(14-15) الف جنيه واستقر سعر الدقيق البكت (2,5)الف جنيه لسعر الجملة أما سعر العدس (4) الف جنيه للجوال عبوة (25) كيلو

الخرطوم: عبير جعفر

صحيفة السوداني