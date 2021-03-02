أكثر من (٥٠) الف دولار حصيلة شراء النقد الأجنبي يوميا بالفاشر





أعلن فرع بنك السودان المركزي بالفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور استعداده لفتح حسابات بالنقد الأجنبي لفروع البنوك والمصارف العاملة بالولاية، كما أعلن الفرع استعداده لشراء جميع العملات الأجنبية التي تعرض عليها من مدخرات المواطنين وذلك في إطار التنفيذ المباشر لقرارات وزارة المالية الاتحادية وبنك السودان المركزي الذي قضى بتوحيد سعر صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية. وقال مدير فرع بنك السودان المركزي بالفاشر عبد العزيز محمد عبد الرحمن في تصريح صحفي انه قد عقد اجتماعا مؤخرا مع مديري فروع البنوك والمصارف العاملة بالولاية تم خلاله مناقشة مدى استعداد تلك الفروع لاستقبال التحويلات الخارجية واستقبال مدخرات المواطنين من النقد الأجنبي، مشيرا إلى أن مديري فروع البنوك والمصارف قد أكدوا استعداد فروعهم لاستقبال النقد الأجنبي سواء عبر التحاويل الخارجية أو من المواطنين . الي ذلك وبحسب سونا ، اليوم ببنك الخرطوم فرع الفاشر على الاقبال الكبير من قبل المواطنين الذين انتظموا في صفوف طويلة لايداع أو استبدال مدخراتهم من العملات الأجنبية إلى العملة الوطنية . ومن مصدر مطلع بالبنك أن حصيلة الشراء اليومي للفرع من الدولار منذ بدء تطبيق السياسة الجديدة تتجاوز الـ٥٠ الف دولار، علاوة علي حصيلة أخرى مقدرة من الجنيه الاسترليني واليورو والريال السعودي التي يقوم بشرائها من المواطنين، هذا علاوة على أن فرع بنك الخرطوم بدء ولأول في مرتبات العاملين بالمنظمات الدولية العاملة بالولاية بالعملة الوطنية بدلا من العملات الأجنبية التي صرفها عينا لأصحابها. ويشار إلى عمليات بيع بنك الخرطوم فرع الفاشر للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية تمضي بصورة سلسلة بعد أن سخرت إدارة البنك جميع موظفيها ونوافذها لإتمام تلك المعاملات بالسرعة المطلوبة.. كما تلاحظ وجود إقبال واسع من المواطنين لفتح حسابات جديدة قالو انها تأتي استعدادا لاستقبال تحويلات ذويهم المغتربين من مختلف أنحاء العالم .

الخرطوم(كوش نيوز)