بنك السودان يعتذر لعدد من منسوبيه المفصولين عن تعرضهم لمعاملة غير لائقة عند محاولتهم الدخول للمبنى





اعتذر بنك السودان المركزي لعدد من منسوبيه الذين تم فصلهم بقرار لجنة إزالة التمكين عن تعامل “غير لائق” تعرضوا له عند محاولتهم الدخول إلى مقرات الرئاسة والفروع

وكان البنك رفض بالأمس دخول بعض الموظفين الذين أصدرت لجنة إزالة التمكين قرارا بفصلهم تعسفيا إلى مقره مما دعاه إلى التقدم بالاعتذار عن التصرف غير اللائق كما وصفه

المصدر : باج نيوز