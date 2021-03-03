السعودية تعيد مجدداً (9) آلاف رأس من الماشية





أعادت السلطات السعودية، باخرة تحمل شحنة من المواشي إلى الموانئ السودانية بسبب نقص مناعة الحيوان بعد أيام من إرجاع باخرة أخرى لذات السبب.

وتواجه صادرات الماشية السودانية، مشكلات متكررة تتعلق بنقص مناعة الحيوانات المصدرة الى المملكة ما أفقد البلاد ملايين الدولارات جراء إعادة عشرات البواخر.

وكشفت مصادر موثوقة بقطاع الثروة الحيوانية لـ”سودان تربيون” أمس الثلاثاء، عن إعادة السلطات السعودية الباخرة البركة “7” بحمولة تصل 9 آلاف رأس من الضأن، وقالت إن تلك الشحنة خرجت للصادر من محجر في مدينة كسلا شرق السودان.

وأقر وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية عادل فرح في حديثه لـ”سودان تربيون” بتأخر تقرير اللجنة التي كوّنها مجلس الوزراء في وقت سابق لمعالجة مشكلة إرجاع البواخر لأكثر من شهرين، ودعا مجلس الوزراء للإسراع في تسليم التقرير، ونوه إلى أنه تم تكوين لجنة أيضا للتحقيق حول إرجاع الباخرة المبروكة 10 لكنها لم تصل إلى نتائج حتى الآن.

صحيفة الصيحة