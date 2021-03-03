بنك السودان يصدر ضوابط التعامل مع بطاقات الـ(فيزا كارد)





أصدر بنك السودان المركزي، تعميماً للمصارف مُتضمناً ضوابط وإجراءات إصدار وقبول البطاقات المصرفية العالمية مثل (فيزا) و(ماستر) كارد وغيرهما.

ووزع البنك المركزي أمس، منشورًا إلى المصارف حوى ضوابط إصدار وقبول البطاقات المصرفية العالمية.

وقال البنك المركزي في المنشور الصادر أمس “يصدر البنك المركزي ضوابط وإجراءات إصدار وقبول البطاقات المصرفية العالمية، وعلى البنوك الراغبة في التعامل بها الالتزام بالضوابط”.

ومنح البنك المركزي المصارف السودانية، إمكانية الحصول على تراخيص شركات تكنولوجيا المدفوعات العالمية، شريطة الحصول على موافقة مبدئية من البنك.

وتشمل تراخيص شركات تكنولوجيا المدفوعات إصدار بطاقات الخصم للأفراد والشركات والبطاقات مدفوعة القيمة للأفراد والشركات والهدايا وبطاقات ائتمان للأفراد والشركات، إضافةً إلى قبول البطاقات على ماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع الإلكترونية ومواقع التجارة الإلكترونية. وأشار المنشور إلى أنّ تغذية بطاقات العملاء يكون عبر التحويل من خارج السودان أو بالإيداع النقدي للعملات الأجنبية، على أن تستخدم في سداد قيمة المشتريات والخدمات في نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية، علاوة على السحب النقدي من ماكينات الصرف الآلي. وحدد البنك المركزي لحاملي بطاقات الخصم سقفاً يومياً للسحب لا يتجاوز 5 آلاف دولار كما لا يجب أن يتجاوز السحب الأسبوعي حدود الـ25 ألف دولار، أما البطاقات المدفوعة القيمة فإن السحب اليومي فيها ينبغي أن لا يتجاوز 500 دولار.

صحيفة الصيحة