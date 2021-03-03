النهب المسلح يكثف نشاطه في الخرطوم ويهجم على الأحياء بإستخدام أحدث الأسلحة النارية
شهدت العاصمة السودانية الخرطوم خلال الأسبوع الجاري تزايد حالات النهب المسلح حيث يتعرض المواطنين لنهب ممتلكاتهم عبر عصابات مسلحة تستخدم الدراجات النارية والأسلحة البيضاء والنارية.
مساء يوم الثلاثاء دون عدد من سكان ضاحية الحاج يوسف بالخرطوم بلاغات لدى الشرطة تفيد بتعرضهم للنهب المسلح في الشارع العام وأمام منازلهم لمتلكاتهم من أجهزة موبايل وحلى ذهبية .
وكشف المواطن (م، ح) لصحيفة كوش نيوز أنه بينما كان يجلس أمام منزله تعرض لهجوم من عصابة تستخدم دراجة نارية وأسلحة بيضاء ونارية، وقد دون بلاغ لدى الشرطة، بينما تعرضت فتاة لنهب هاتفها بالإضافة لسلسة ذهبية بنفس الطريقة، وتعرض شاب أخر لنهب هواتفه من أمام منزله.
وتفيد متابعات الصحيفة أن الجديد في حوادث النهب إستخدام السلاح الناري الحديث بينما في السابق كان يتم عبر إستخدام السواطير والسكاكين.
ومع تكرار ظاهرة السرقات والخطف بالشوارع والنهب المسلح والتي ارتفعت في الآونة الأخيرة، يعتبر السودانيون أن العاصمة الخرطوم منطقة غير أمنة ويدعون الحكومة لبسط الأمن ومكافحة العصابات التي بات نشاطها يتزايد.
الخرطوم (كوش نيوز)
2 تعليقات
الثوار الاحرار لازم نطلع مليونية باسم بسط الامن في العاصمة .ً..وزير الداخلية الجديد من ايام هو مدير للشرطةمهتم بمكافحة ختان الاناث اكثر من نهبهن وخطف شنطهن واغتصابهن في قلب العاصمة وامشوا بعد المغرب تحت كبري السوق المركزي تشوفوا العجب …ويا المتربصين بالثورة من الكيزان نار انعدام الامن دي بتحرق الكل
كلمة النهب المسلح دى كنا بنسمعوا بها زمان فى أطراف السودان ومع دا كله حالات قليله جدا ،اما الان النهب المسلح أصبح داخل العاصمة نفسها التى تنادى بالسلام والحرية والعدالة ،أهم شئ الأمن لكل مواطن إذا فى خلل فى الأمن معناها ان الحكومة هشة جدا ولا تستطيع ان تقود الامه الى بر الأمان ،اللاجئين ديل جايين من بلاد اتحادهم ان يقدروا يصلوا الصبح حاضر او الأوقات الخمسة فى الجامع ،