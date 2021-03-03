النهب المسلح يكثف نشاطه في الخرطوم ويهجم على الأحياء بإستخدام أحدث الأسلحة النارية





شهدت العاصمة السودانية الخرطوم خلال الأسبوع الجاري تزايد حالات النهب المسلح حيث يتعرض المواطنين لنهب ممتلكاتهم عبر عصابات مسلحة تستخدم الدراجات النارية والأسلحة البيضاء والنارية.

مساء يوم الثلاثاء دون عدد من سكان ضاحية الحاج يوسف بالخرطوم بلاغات لدى الشرطة تفيد بتعرضهم للنهب المسلح في الشارع العام وأمام منازلهم لمتلكاتهم من أجهزة موبايل وحلى ذهبية .

وكشف المواطن (م، ح) لصحيفة كوش نيوز أنه بينما كان يجلس أمام منزله تعرض لهجوم من عصابة تستخدم دراجة نارية وأسلحة بيضاء ونارية، وقد دون بلاغ لدى الشرطة، بينما تعرضت فتاة لنهب هاتفها بالإضافة لسلسة ذهبية بنفس الطريقة، وتعرض شاب أخر لنهب هواتفه من أمام منزله.

وتفيد متابعات الصحيفة أن الجديد في حوادث النهب إستخدام السلاح الناري الحديث بينما في السابق كان يتم عبر إستخدام السواطير والسكاكين.

ومع تكرار ظاهرة السرقات والخطف بالشوارع والنهب المسلح والتي ارتفعت في الآونة الأخيرة، يعتبر السودانيون أن العاصمة الخرطوم منطقة غير أمنة ويدعون الحكومة لبسط الأمن ومكافحة العصابات التي بات نشاطها يتزايد.

الخرطوم (كوش نيوز)