اقتصاد وأعمال
النفط تعلن عودة مصفاة الخرطوم للعمل بإنتاجية مختلفة للمشتقات النفطية
أعلن د. حامد سليمان حامد وكيل وزارة الطاقة والنفط، عن عودة المصفاة الى العمل اليوم بطاقة إنتاجية بلغت (٨٠٠) طن غاز و(٣٠٠٠) طن بنزين و(٥٠٠٠) طن جازاويل.
وتم ضخ كميات الإنتاج اليومي لمقابلة الاستهلاك وتغطية الحاجة.
المصدر: صحيفة السوداني
تعليق واحد
الخبر جميل
لكن الكميات المعلن عنها كطاقة إنتاجية للمصفاة تتم في الساعة ام اليوم ام الشهر ام هي طاقة المصفاة للفترة من صيانتها حاليا الي ان تحتاج صيانة مرة أخرى وكم من الزمن تحتاج للصيانة مرة أخرى
ارحمونا يرحمك الله