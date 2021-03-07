النفط تعلن عودة مصفاة الخرطوم للعمل بإنتاجية مختلفة للمشتقات النفطية





أعلن د. حامد سليمان حامد وكيل وزارة الطاقة والنفط، عن عودة المصفاة الى العمل اليوم بطاقة إنتاجية بلغت (٨٠٠) طن غاز و(٣٠٠٠) طن بنزين و(٥٠٠٠) طن جازاويل.

وتم ضخ كميات الإنتاج اليومي لمقابلة الاستهلاك وتغطية الحاجة.

المصدر: صحيفة السوداني