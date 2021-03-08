رئيس مجلس إدارة شركة يُحوِّل (10) ملايين درهم بالبنك





حوّل رئيس مجلس إدارة شركة كوماتس للاستيراد والتصدير، عمر عصام صديق، مبلغ (10) ملايين درهم عبر بنك النيل، في خطوة عدّها للإسهام في استقرار قيمة العملة الوطنية ولإنجاح حملة حصيلتك بالبنك.

وقال عصام في تصريح صحفي، إن الحملة تجد تجاوباً كبيراً، مناشداً كل المُصدِّرين بتحويل كافة حصائل الصادر عبر البنوك لإنجاح الحملة، وأكد عصام جاهزيتهم للمبادرات التي تسهم في إنعاش الاقتصاد وإعادة قيمة العُملة الوطنية.

الخرطوم ـ أماني ايلا

صحيفة الصيحة