شركة هندية تعتزم الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية





أكدت الشركة الهندية لافنو فو اعتزامها الاستثمار في السودان في مجال الطاقة الشمسية بشراكة ذكية مع مجموعة تالين العالمية. جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار والتعاون الدولي الدكتور الهادي محمد ابراهيم بمكتبه اليوم وفد شركة لافنو فو الهندية المتخصصة في الطاقة الشمسية وحلول الكهرباء ، وتباحث الوفد مع الوزير الدخول في مجال الاستثمار بالسودان بإنشاء مصنع متكامل للطاقة الشمسية ومحولات الطاقة الكهربائية في ولاية الخرطوم . ورحب وزير الاستثمار بالوفد وأكد أن ابواب الاستثمار بالسودان مفتوحة لكافة الشركات في جميع المجالات ، مشيرا إلى أن بيئة الاستثمار بالبلاد تعتبر الأفضل من أي وقت مضى ، واضح الوزير ان الحكومة تشجع الاستثمار في الطاقة المتجددة وانها تسعي لحل جذري لمشكلات الطاقة عبر مشروعات تمول بنظام البوت تشمل الإنشاء والتشغيل والتحويل. ووعد وزير الاستثمار الوفد بإجراء الترتيبات اللازمة مع الجهات المختصة الأخرى. وبحسب سونا ،قال مدير الشركة محمد نيوس إن الشركة تصنف ضمن الشركات الاولى في مجال الطاقة بالهند مؤكدا استعدادهم لتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية بتكلفة (200) مليون دولار ، مشيرا الى انهم حاليا في مرحلة الدراسة وأن التنفيذ سيكون خلال الشهرين المقبلين ، مبينا ان مشروع الطاقة الشمسية يستهدف القرى والأرياف والمشروعات الزراعية .

الخرطوم(كوش نيوز)