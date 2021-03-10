شركة “ارمينية المانية” تعتزم الاستثمار في معدن النحاس بالسودان





كشفت شركة (ZCNC) الارمينة الالمانية عن اتجاهها للاستثمار في معدن النحاس والمعادن المصاحبة له بالسودان .واكد وكيل وزارة المعادن د.عبدالله كودي في تصريحات صحفية عقب لقائه اليوم الاربعاء وفدا من الشركة الارمينة ان الشركة جاءت برغبة قوية للاستثمار في النحاس والمعادن الاخري ،

مشيرا الى انهم في وزارة المعادن وسودان ما بعد الثورة اصبح الهم الاساسي تطوير المعادن الاخرى التي تساعد في التنمية الحقيقة ، لافتا الى ان البلاد موعودة بطفرة في التنمية الاقليمية وذلك من خلال تشجيع الشركات التي تبحث عن الاستثمار في المعادن التي تحتاج الى البنيات الاساسية .

موكدا انهم في الحكومة سيدفعون بتشريعات تساعد على تشجيع الشركات ودعمها وتوجيهها الى المناطق النائية والبعيدة لتطويرها حتى تكون هناك تنمية متوازنة في اقاليم السودان المختلفة بتوزيع المستثمرين على المناطق التي تحتاج الى تنمية اكثر من غيرها .

المصدر : التيار نت