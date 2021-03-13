السعودية تودع( 750 ) مليون دولار ببنك السودان المركزي





أودعت المملكة العربية السعودية، مبلغ 750 مليون دولار لدى البنك المركزي، تخصص 500 مليون دولار من المبلغ لشراء القمح والدواء. وتعهدت السعودية باستثمار ثلاثة مليارات دولار عبر صندوق استثمار مشترك حسب ما أعلن وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف وحصل السودان في وقت سابق هذا الأسبوع من السعودية على تجديد لتعهدها بمنحة قيمتها 1.5 مليار دولار كانت أعلنت عنها لأول مرة في 2019. وقال خالد بحسب صحيفة الديمقراطي إن السودان تلقى 300 مليون دولار من تلك المنحة في نفس العام، وأضاف: “اتفق على استئناف المنحة السابقة وتشجيع الاستثمار وإنشاء شراكة سودانية سعودية، كما التزم ولي العهد السعودي بوضع ثلاتة مليارات دولار كبداية للشراكة الاستثمارية بين البلدين ودعوة آخرين ليكونوا جزءاً منها.. تفاصيل المنحة ستعمل عليها لجان مشتركة”. وأوضح أن زيارة الوفد للسعودية شهدت اتفاقاً سياسياً في عدد من الملفات المشتركة حول أمن البحر الأحمر وضرورة التكامل، مردفاً: “كان فيها إشارة واضحة من السعودية لدعمهم الانتقال في السودان ليتجاوز الصعوبات”.

الخرطوم ( كوش نيوز)