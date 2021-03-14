هل اصبحت الخرطوم تكساس أخره؟





من عجائب الدنيا الخرطوم اغرب عاصمة في الكرة الارضية توجد بها عدد من الجيوش والمليشيات القبلية والجهوية ناهيك عن الشرطة فاصبحت هذه الجيوش والمليشيات في حد ذاتها تمثل خطورة لأمن الموطن بل تسبب له القلق عدم الاطمئنان يرى المواطن ان الخرطوم في أي لحظة صفرية يمكن أن تصبح بركة من الدماء والتصفيات الجسدية وغير ذلك كثرت الجرائم فيها والقتل لأتفه شئ وهي سرقة موبايل تسفك فيها ارواح وتنتهك فيها الاعراض،

هناك ما تسمى عصابات النقرس وجدت الان الخرطوم ملعبآٰ خصبآٓ لممارسة افظع الجرائم من الاغتصاب الى ان تصل القتل ..مع اسف المسؤولون لا يعطون لذلك ادنى اهتمام بل يبحثون عن الغنائم والمقاعد والكراسي …

والحسرة التي توجع القلب اصبحت الخرطوم تلك الأنثى الجميلة التي كنا نعشقها ونحن أطفال و صبية صارت اليوم عجوزة شمطاء تنفر منها الزائرين ناهيك أبنائها الذين دفنوا فيها بيض سنهم و طفولتهم و صباهم.. الا رحم الله الخرطوم.

Abdalazeem Mohamed Al Jafry