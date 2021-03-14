هل اصبحت الخرطوم تكساس أخره؟

من عجائب الدنيا الخرطوم اغرب عاصمة في الكرة الارضية توجد بها عدد من الجيوش والمليشيات القبلية والجهوية ناهيك عن الشرطة فاصبحت هذه الجيوش والمليشيات في حد ذاتها تمثل خطورة لأمن الموطن بل تسبب له القلق عدم الاطمئنان يرى المواطن ان الخرطوم في أي لحظة صفرية يمكن أن تصبح بركة من الدماء والتصفيات الجسدية وغير ذلك كثرت الجرائم فيها والقتل لأتفه شئ وهي سرقة موبايل تسفك فيها ارواح وتنتهك فيها الاعراض،
هناك ما تسمى عصابات النقرس وجدت الان الخرطوم ملعبآٰ خصبآٓ لممارسة افظع الجرائم من الاغتصاب الى ان تصل القتل ..مع اسف المسؤولون لا يعطون لذلك ادنى اهتمام بل يبحثون عن الغنائم والمقاعد والكراسي …
والحسرة التي توجع القلب اصبحت الخرطوم تلك الأنثى الجميلة التي كنا نعشقها ونحن أطفال و صبية صارت اليوم عجوزة شمطاء تنفر منها الزائرين ناهيك أبنائها الذين دفنوا فيها بيض سنهم و طفولتهم و صباهم.. الا رحم الله الخرطوم.
Abdalazeem Mohamed Al Jafry
7 تعليقات
طالما هناك نظارات وعمد وشرتاي وإدارات أهلية في كافة ولايات السودان فأرى أن يتم تصنيف هؤلاء المتفلتين حسب ولاياتهم وتسليمهم لاداراتهم الأهلية لاعادتهم إلى أسرهم وإعادة صياغتهم طالما أنهم لا يرتدعون بالقانون،، كل ولاية تستلم متفلتيها فالخرطوم عاصمة والعواصم تعكس مدى رقي وحضارة وأمن الدولة باثرها
طالما هناك نظارات وعمد وشرتاي وإدارات أهلية في كافة ولايات السودان فأرى أن يتم تصنيف هؤلاء المتفلتين حسب ولاياتهم وتسليمهم لاداراتهم الأهلية لاعادتهم إلى أسرهم وإعادة صياغتهم طالما أنهم لا يرتدعون بالقانون،، فالخرطوم عاصمة والعواصم تعكس مدى رقي وحضارة وأمن الدولة باثرها
طالما أن هناك نظارات وعمد وشرتاي وإدارات أهلية في كافة ولايات السودان فأرى أن يتم تصنيف هؤلاء المتفلتين حسب ولاياتهم وتسليمهم لاداراتهم الأهلية لاعادتهم إلى أسرهم وإعادة صياغتهم طالما أنهم لا يرتدعون بالقانون،، فالخرطوم عاصمة والعواصم تعكس مدى رقي وحضارة وأمن الدولة باثرها
جلب السلاح والمليشيات إلى عاصمة الدولة يعني تلقائيا وقف الاقتصاد وطرد رؤوس الأموال والمستثمرين الأجانب وتخويفهم للآخر، هذه أقل نتيجة، وبوصول تلك القوات بدأ القتل من أجل موبايل وهو ما هددنا به قادة الحركات (التتفيذ أو التفلت) وهذا سيؤدي لما لا تحمد عقباه والخاسر هو الفترة الانتقالية والحركات المسلحة التي تريد أن تكون آخر القاضين على الثورة السلمية.
يجب نقل قوات كل حركة إلى معسكرات بولاياتها التي تمردت فيها حيث حواكيرها وحراسة قرى أهلها الذين يعانون، أما الخرطوم فهي منطقة حساسة لا تحتمل أي فوضى ولا تقبل أي تنمر ضد مواطنيها وأمن البلاد والإقليم وستواجهه في الشارع سلميا وبسند دولي شامل.
الله يرحم ايامك يالبشير من بعدك ما شفنا غير عدم الأمن والفجور والفسوق بكل أشكاله
ده اسمه بطر بالنعمة ماكانو حاسين بالنعمة الكانو فيها فخرجو علي الحاكم وهم عارفين ان ده حرام ربنا عاقبهم والعقاب نزل علي العامة
ده الفتيل زااااااتو شعب كامل دخل في فتيل