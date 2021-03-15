ملاك أراضي مشروع سندس الزراعي يستنجدون بلجنة إزالة التمكين





استنجد ملاك أراضي مشروع سندس الزراعي بولاية الخرطوم بلجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو لانصافهم، وأوضح المهندس الزراعي بالمعاش عبد الباسط أبو نخيلة في تصريح لـ(الجريدة) أن مشروع سندس قام على أراضي في مساحة ١٠٠ الف فدان جنوب الخرطوم بعضها ملك عين والآخر حكر، وذلك بموجب قرار جمهوري يحمل الرقم ٩٥ لعام ١٩٩٢م ووصف ذلك القرار بالجائر لأنه نص على نزع ٤٠ % من الاراضي الملك الحر و٥٠% من الاراضي الحكر لمدة ٣٠ عاماً بدون مقابل أو تعويض لصالح شركة تنمية شرق جبل أولياء (سندس) بحجة أنها تستغل للترع والقنوات والطرق والتي لا تتجاوز مساحتها ٣ الاف فدان وهي تعادل ٣ % فقط، في الوقت الذي سمح القرار للشركة استقطاع٤٠الف فدان من الملاك وطالب شركة تنمية جبل أولياء باسترداد ايجار ٣٧ % من أراضي الملاك لمدة ٣٠ عاماً.

ونوه الى ان تلك المدة لم يتبق منها سوى أحد عشر شهراً، وطالب لجنة ازالة التمكين بالتدخل لالزام الشركة بوضع البرامج والخطط الكفيلة لاسترجاع الحقوق لأصحابها عند الموعد المحدد بدون مماطلة، وكشف ابو نخيلة ان ادارة المشروع قامت بايجار بعض الأرضي لنافذين بالعهد البائد لزراعة أعلاق مستديمة بايجار رمزي ١٧٥ جنيهاً للفدان في العام مقارنة بـ ٣ الاف الى ٥ الاف جنيه للفدان بالمناطق المجاورة، وطالب اللجنة بالوقوف على استرداد حقوق المواطنين الذين تم ايجار أراضيهم للاعلاف المستديمة لفترة خمس سنوات بايجار المثل.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة