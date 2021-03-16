الجبهة الثورية :نرفض المزايدة والأصوات الجهوية حول تواجد قواتنا بالخرطوم





اعلنت الجبهة الثورية رفضها – لما اسمتها المزايدة – بشأن ملف تواجد قوات الحركات بالعاصمة الخرطوم ، مشيرةً إلى أن بعض الالسن التي تستنكر تواجد قواتهم رافضة للسلام وتضرب على وتر الجهوية كمحاولة لاستعداء الناس تجاه السلام.

وقال الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية محمد زكريا لـ(السوداني) إن بروتوكولات الترتيبات الأمنية تقتضي تواجد القوات الى أن تتم عملية الدمج بالمراحل الثلاث .

الخرطوم:هبة علي

صحيفة السوداني