تصدير (5) آلاف طن من تقاوى القمح لنيجريا ووقف استيراد البرتقال





أعلن وكيل وزارة الزراعة ، عبدالقادر تركاوي ، عن تصدير 5 آلاف طن من تقاوى القمح إلى دولة نيجريا ، مؤكداً أن البلاد حققت الاكتفاء الذاتي من تقاوى المحصول.

وأشار في هذا الصدد إلى وجود 25 شركة من القطاع الخاص تعمل على انتاج التقاوى بالبلاد،

كاشفا عن وضع سياسات جديدة تمنع استيراد البلاد من المحاصيل المنتجة محليا ، بجانب وقف استيراد البرتقال لتشجيع الانتاج المحلي.

ودعا تركاوي في تصريح صحفي بالدبة أمس ، لضرورة التوسع في انتاج التقاوى وكشف عن تصدير البلاد لتقاوى محصول البصل.

الدبة : رحاب فريني

صحيفة السوداني