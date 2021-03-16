اقتصاد وأعمال
تصدير (5) آلاف طن من تقاوى القمح لنيجريا ووقف استيراد البرتقال
أعلن وكيل وزارة الزراعة ، عبدالقادر تركاوي ، عن تصدير 5 آلاف طن من تقاوى القمح إلى دولة نيجريا ، مؤكداً أن البلاد حققت الاكتفاء الذاتي من تقاوى المحصول.
وأشار في هذا الصدد إلى وجود 25 شركة من القطاع الخاص تعمل على انتاج التقاوى بالبلاد،
كاشفا عن وضع سياسات جديدة تمنع استيراد البلاد من المحاصيل المنتجة محليا ، بجانب وقف استيراد البرتقال لتشجيع الانتاج المحلي.
ودعا تركاوي في تصريح صحفي بالدبة أمس ، لضرورة التوسع في انتاج التقاوى وكشف عن تصدير البلاد لتقاوى محصول البصل.
الدبة : رحاب فريني
صحيفة السوداني
2 تعليقات
كيف تم الاكتفاء الذاتي من القمح لدرجة تصديره للخارج
مابال صفوف العيش التي اصبحت من البرامج اليومية مع تدني الجودة
استاذ كمال (تقاوي ) مش قمح للإستخدام . طبعاً التقاوي دي بتنج
في مراكز بحوث خاصة بالإرشاد الزراعي وبتكون معالجة بالمبيدات
الفطرية وغير قابلة للأكل , وسعرها غالي تباع بالكيلو مش بالشوال
في شركات بتنتج التقاوي لأن سعرها مجزي
اقول ليك حاجة : في بدايات الإنقاذ أرسل احدهم لأخته
(اكياس من الذرة) عيش ريف من ماليزيا كان يدرس بها
لحسن الحظ كنت متواجد مع هذه العائلة التي بدأت في
التجهيذ لعمل الفيشار لمحت من بعيد اللون الأحمر في الكيس
فقلت لهم ( غايتو حتتسمموا لو اكلتو الشي ده ) .