الجمارك تصدر توضيحاً حول تحريك سعر الدولار الجمركي إلى 20 جنيه
يستخدم الدولار الجمركي في تحديد قيمة السلع المستوردة وتوحيد جميع المعاملات الجمركية بغرض تحصيل الرسوم والضرائب الجمركية بعيداً عن تقلبات ومضاربات وتعدد أسعار صرف العملات. وتلجأ الحكومات لهذا الإجراء نتيجة للظروف الإستثنائية التي تتجاوز مقدراتها في الخروج من الأزمات الإقتصادية المعقدة.
ويعتبر تحرير سعر صرف الدولار الجمركي وتوحيده مع سعر الصرف الرسمي الذي يحدده البنك المركزي هو العودة للأصل العام بعد زوال الأسباب الاستثنائية التي تجعل الحكومات تتعامل بالدولار الجمركي. وتشهد حاليا قيمة الجنيه استقراراً واضح مقابل العملات الأجنبية، بل سوف يحدث تراجع فى المستقبل القريب لسعر الدولار، هذا التعافي للجنيه هو الدافع الأساسي الذي سوف يؤدي إلى إلغاء الدولار الجمركي والذي لم يعد لوجوده داع اعتماداً على المعطيات الماثلة،
ونؤكد أن الهدف الأساسي من تعديل قيمة الدولار الجمركي هو المساهمة في تنفيذ حزمة الإصلاحات والسياسات والإجراءات في الإقتصاد الكلي وليس فقط بهدف زيادة الإيرادات الجمركية.
تؤكد هيئة الجمارك أن الإصلاح في قيمة الدولار الجمركي تقابله عدة إجراءات للمحافظة على توازن مستوى الأسعار العام وعليه تظل كل المدخلات الزراعية والصناعية والسلع الإستراتيجية معفاة من الرسوم الجمركية بالإضافة إلى السلع الإستراتيجية، وسوف يستمر إعفاء قائمة السلع الغذائية المنتقاة وتتبعها سلع أخرى بالإعفاء أو التخفيض الفوري.
والأهم من ذلك سوف تعفى سلع المواد الخام المستوردة من الرسوم الجمركية تشجيعاً وحماية للإنتاج المحلي وإحلال الواردات بالصناعات المحلية، هذه الإجراءات تعتبر فرصة جادة للإصلاح الإقتصادي وتتطلب تضافر وتنسيق كل الجهود الحكومية والقطاع الخاص، كما تتطلب سوق منضبط بشكل عام وعدم استغلال قرار تحسين وضع الدولار الجمركي باطماع رفع الأسعار لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المواطن وهذه سوف تواجه بإجراءات صارمة.
وتؤكد هيئة الجمارك ان هناك المزيد من الإعفاءات الجمركية سوف تطبق على السلع التي تهم معيشة المواطنين.
*هيئة الجمارك السودانية*
3 تعليقات
يا سعادتكم
طيب اذا اديتوهم اعفاء للسلع المهمه…فمن حقكم وضع اسعار وفرضها بالقوة والزامهم بكتابتها….حاجه بسيطه زي دي للشعب المات ده ما قادرين عليها …اعملوا حاجه للله ثم للشعب مرة او مررااات ف حياتكم
التحية لهيئة الجمارك السودانية بعد الثورة كلام جميل و تحليل و شرح غاية الروعة ، كل الامنيات لكم بالتقدم و للسودان ب الرفاهية و التنمية و العمار.
شكرا لكم
إشترينا عربات بوكو لأننا فقراء ولا نستطيع شراء عربات 2019 و2020 ورضينا بدفع غرامة 70% ورسوم عديدة غير رسوم التخليص، وتم تأخير إشعاراتنا لأكثر من شهر حتى تتم زيادة الجمارك مرة أخرى بأكثر من 100 مليون لأقل عربة، والله هذا ظلم سينتقم الله من فاعله في أبنائه وأهله ونفسه مالم يصلح خطأه، لماذا تؤخذ رسوم الجمارك الجديدة من شخص قدم لها قبل شهر وشهرين ورضي بغرامة فتأتيه زيادة 33%؟ لقد قتلتمونا بالغبينة والظلم وكرهنا ثورتنا وأنفسنا ويجب أن يطبق القرار على العربات التي تحجز بعده وليس قبله وإلا فإننا نحتج ونعترض ونرفع أمرنا إلى الذي لا تطال سلطاته وتمكينه أيديكم.
هذا يسمى إنتهازية وإستغلال وذل إستعماري واحتيال على المواطن المغلوب وتعذيب له وتدمير لأن المستهدف من هذا القرار فقط هو سياراتنا المحجوزة منذ شهرين ونصف لديكم وبعضها تم تشليعه في حوشكم وهذا ملف آخر قادم.