اللجنة العليا للطوارئ الصحية :إلزام العاملين بالمؤسسات العامة والخاصة بارتداء الكمامات





عقدت اللجنة العليا للطوارئ الصحية إجتماعها الدوري السادس والتسعين ،بالقصر الجمهوري اليوم (الأربعاء) برئاسة وزير الصحه الدكتور عمر أحمد النجيب ، وقررت اللجنة إلزام العاملين بالمؤسسات العامة والخاصة بارتداء الكمامات وتوفيرها مجاناً ،والتقيد بقواعد التباعد الإجتماعي. وقال وزير الصحة الدكتور عمر أحمد النجيب، في تصريح صحفي ، عقب إجتماع اللجنة العليا للطوارئ الصحية إن وزارته ستقوم بإنشاء إدارة للصحة والسلامة المهنية لمساعدة المؤسسات في تنفيذ الموجهات الخاصة بمكافحة كورونا.

الخرطوم(كوش نيوز)