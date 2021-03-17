طب وصحة
اللجنة العليا للطوارئ الصحية :إلزام العاملين بالمؤسسات العامة والخاصة بارتداء الكمامات
عقدت اللجنة العليا للطوارئ الصحية إجتماعها الدوري السادس والتسعين ،بالقصر الجمهوري اليوم (الأربعاء) برئاسة وزير الصحه الدكتور عمر أحمد النجيب ، وقررت اللجنة إلزام العاملين بالمؤسسات العامة والخاصة بارتداء الكمامات وتوفيرها مجاناً ،والتقيد بقواعد التباعد الإجتماعي. وقال وزير الصحة الدكتور عمر أحمد النجيب، في تصريح صحفي ، عقب إجتماع اللجنة العليا للطوارئ الصحية إن وزارته ستقوم بإنشاء إدارة للصحة والسلامة المهنية لمساعدة المؤسسات في تنفيذ الموجهات الخاصة بمكافحة كورونا.
الخرطوم(كوش نيوز)
تعليق واحد
تصريحات و قرارات عشواءية و ليس هناك إمكانية لتنفيذها ..إذا كان ما قادرين يوفروا كمامات للعاملين في المجال الصحي ..ح يوفروها لكل الجهات الحكومية و الخاصة ..