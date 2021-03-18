مصدر طبي: وفاة (7) مرضى بإنعدام الأكسجين في المستشفيات ومراكز العزل





كشف مصدر طبي، عن توقف إمداد الأوكسجين لعدد من المستشفيات ومراكز العزل بالخرطوم، لـ3 أيام ما تسبب في وفاة 7 مرضى. وبحثت لجنة الطوارئ الصحية الأربعاء، توقف إمداد الأكسجين للمستشفيات والعقبات التي تواجهه.

وقال وزير الصحة الدكتور عمر أحمد النجيب، خلال إجتماع لجنة الطوارئ الصحية الأربعاء، إن توجيهاً صدر لوزارة الطاقة بتوفير خط ساخن للكهرباء لشركة الهواء السائل، بجانب توفير الوقود المطلوب لنقل اسطوانات الأوكسجين لولايات البلاد. كما وجه الإجتماع بتوفير خزانات الأوكسجين بكافة مستشفيات البلاد.

وأشار المصدر إلى توقفت عمليات (القلب والصدر والقسطرة العلاجية) في مستشفى الخرطوم (الشعب)، وقال إن إدارة المستشفى رفضت استقبال المرضى بسبب انعدام الأوكسجين.

وقال المصدر من داخل مستشفى الخرطوم إن نسبة الوفيات في تزايد في المستشفيات ومراكز العزل بعد توقف إمداد الأوكسجين لجميع المستشفيات. وأوضح أن المشكلة تتمثل في توقف مصنع “الهواء السائل” الذي يوفر الأوكسجين لجميع المستشفيات.

وبحسب المصدر فإن المصنع حصل على عطاء إمداد المستشفيات بالأوكسجين بطرق ملتوية وفيها تجاوزات،لافتًا إلى أن فرق السعر بين مصنع الهواء السائل والإقبال الدولية يبلغ 108 مليار جنيه، وقال “الهواء السائل حصل على العطاء وهو غير مؤهل لذلك”. وطبقاً للمصدر فإن مصنع الهواء السائل يحاول معالجة إنقطاع الأوكسجين في المستشفيات عن طريق مصنع تعبئة هواء جديد. وتوقع المصدر مزيداً من حالات الوفيات إذا لم يصل الأوكسجين المستشفيات ومراكز العزل خلال ساعات.

وبحسب صحيفة الجماهير انها اجرت اتصالا هاتفيا بوكيل وزارة الصحة د. أسامة أحمد عبد الرحيم للحصول على بعض المعلومات حول هذا الموضوع إلا أنه لم يرد على الهاتف.

الخرطوم: (كوش نيوز)