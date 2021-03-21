بنك السودان المركزي يقرّر إعادة هيكلة المصارف الحكومية





قرّر بنك السودان المركزي، قرارًا قضى بإعادة هيكلة المصارف الحكومية استنادا على سياسة البنك للعام 2021م

وقال ممثل بنك السودان المركزي بدر الدين قرشي في حديثه لـ”منصة العمل” إنّ الهدف من خروج البنك المركزي من المصارف الحكومية يأتي لتجنّب تعارض المصالح بين الطرفين.

وأشار إلى أنّ الرؤية الجديدة للهيكلة تعتمد على تولي أمر الجهات المختصة في الحكومة لأمر المصارف ذات الأنشطة المشابهة.

وأضاف” لا يمكن أنّ يكون إشراف وزارة الصناعة على البنك الصناعي والزراعة على البنك الزراعي وهكذا”.

وأوضح أن السياسة الجديدة للبنك المركزي 2021م منعت تمويل المصارف لأعضاء مجالس الإدارات، مبينًا أنّ تطبيق السياسة ربما يستغرق عامًا ولكنّه يمثل الاتّجاه الصحيح.

المصدر: باج نيوز