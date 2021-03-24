بالفيديو: حسناء سودانية تشعل السوشيال ميديا بتقديمها فاصل من الرقص المثير برفقة شاب





أشعلت حسناء سودانية فائقة الجمال السوشيال ميديا بتقديمها فاصل من الرقص المثير برفقة شاب وهما يمثلان دور (العرسان) مرتدين الزي التقليدي المتمثل في (توب الجرتق والسرتي) لعكس الثقافة السودانية وذلك في إحدى عروض الأزياء السودانية المقام بفندق كورنثيا بالعاصمة الخرطوم.

وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد أحدثت وصلة الرقص التي قدمتها الحسناء السودانية ضجة بالمواقع الإسفيرية موجهين من خلال تعليقاتهم إنتقادات لاذعة للفتاة واعتبروا رقصها غير لائق بعرض أزياء يحضره ويشاهده الآف الأشخاص عبر السوشيال ميديا.

الخرطوم:(كوش نيوز)