بالفيديو: حسناء سودانية تشعل السوشيال ميديا بتقديمها فاصل من الرقص المثير برفقة شاب

أشعلت حسناء سودانية فائقة الجمال السوشيال ميديا بتقديمها فاصل من الرقص المثير برفقة شاب وهما يمثلان دور (العرسان) مرتدين الزي التقليدي المتمثل في (توب الجرتق والسرتي) لعكس الثقافة السودانية وذلك في إحدى عروض الأزياء السودانية المقام بفندق كورنثيا بالعاصمة الخرطوم.
وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد أحدثت وصلة الرقص التي قدمتها الحسناء السودانية ضجة بالمواقع الإسفيرية موجهين من خلال تعليقاتهم إنتقادات لاذعة للفتاة واعتبروا رقصها غير لائق بعرض أزياء يحضره ويشاهده الآف الأشخاص عبر السوشيال ميديا.
الخرطوم:(كوش نيوز)
4 تعليقات
حتمشي وين من ربنا سبحان الله ويقولو ليه الحال مايل
قال تعالى: « ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ « سورة الروم –الآية 41.
حقاً لقد ظهر الفساد والبلاء وقلة البركات في عالمنا هذا في الفيافي والقفار والمدن والقرى والسهول والجبال والقارات وفي كل شيء وتسلط الأقوياء على الضعفاء في برّ الأرض وبحرها، وبسبب ما عمله الناس من المعاصي والذنوب والآثام والظلم وانتهاك الحرمات فابتعدوا عن ذكر الآخرة الدار الباقية ولم يعملوا لها ولم يحسبوا لها حساب وتهافتوا على الدنيا الفانية وقناعها وزخرفتها. وليذيقهم الله –عز وجل- وبال بعض أعمالهم الدنيوية قبل أن يعاقبهم عليها جميعاً في الآخرة، لعلهم يتوبون ويثوبون الى رشدهم ويرجعون عما هم عليه من الكفر والشرك والنفاق وعمل الكبائر وعظم الذنوب.
فالدين والخَلْق أجمعين والكون كلّه لله الواحد المالك الجبار.
ومن مظاهر هذا الفساد الذي نخر في أجواء بلاد العالم عدم الالتزام بشرع الله فأُبيحت المحرمات وأُطلق العنان للشهوات ولم يتميز الحلال من الحرام.
وها هي كورونا ما زالت تحوم في عالمنا وتفتك في البشر وتتكاثر يوماً بعد يوم وفي زمن إبراهيم -عليه السلام- ظهرت بعوضة صغيرة جداً لتفتك بملك طاغٍ ظالم جبار وهو (النمرود بن كوش بن كنعان بن سام بن نوح) هذا الملك لم يتنازل عن كفره وجبروته بقوله: «أنا أحيي وأٌميت» فبعث الله عقابه «ببعوضة» صغيرة جداً دخلت في أنفه ووصلت الى دماغه… فمكث هذا الملك الظالم سنين طويلة يضرب بالمطارق والنعال على رأسه حتى تهدأ البعوضة وتبتعد عنه…ولكن هيهات هيهات فقد شاءت قدرة الله –عز وجل- أن يكون هلاك هذا الملك وموته بسبب هذه الحشرة الصغيرة.
وأما عن جرثومتي الحصبة والجدري التي ظهرت في زمن أبرهة الأشرم عام الفيل (570م). لقد أراد أبرهة وجيشه أن يكيدوا لأهل مكة بالقتل ويكيدوا بتخريب البيت الحرام وهدم الكعبة. وهنا تدخلت العناية الربانية وسلط الله -سبحانه وتعالى- جنوده طيراً من السماء تحمل حجارة يابسة أكبر من العدسة وأصغر من الحمصة وفي منقار كل طير فيروس الجدري والحصبة وهو أول ما رئيت الحصبة والجدري في بلاد العرب… وظهر في طريق مكة وتفشى في جيش أبرهة فكان الطير يلقي الحجر فيقع على رأس كل واحد منهم ويخرج من دبره وتساقط قائدهم أبرهة عضواً عضواً وشقّ صدره عن قلبه وكذلك نائبه واسمه أنيساً وكذلك وزيرين لأبرهة.
تقول عائشة -رضي الله عنها- في آخر حياتهما -الوزيرين المصابين-…لقد قالت بعد سنين رأتهما في مكة -أي هذين الوزيرين -كانا أعميين بفعل جرثومة الحصبة ومقعدين بفعل جرثومة الجدري يستطعمان -أي يتسولان-.
وبعد: فإن للجراثيم والحشرات خطر كبير على الإنسانية… وها هي كورونا تغزو عالمنا البشري، وذلك لأن جيوش الإنس لم تعد قادرة على أن تقود هذا العالم نحو مساره الصحيح، وها هي كورونا الحشرة الصغيرة الدقيقة قد أرسلها الله العالم بشؤون خلقه عقابه لهذا الإنسان الهلوع الجزوع النادم على ما فعله هذا الإنسان من أخطاء ومسببات لعله ينطق بتوبته النصوح الناصحة كي لا يستبدل الله ناساً آخرين تائبين عابدين لله الواحد القهار. فلن ترحل كورونا عنّا ما دام الله غير راضٍ عنا وما دامت إرادته ببقائها حتى يأذن الله وحده لا شريك له برحيلها. فاللهم غفرانك وعفوك ورضاك ورحمتك يا ارحم الراحمين أبعد غنّا هذا الوباء الخطير وهذه الحشرة الضارّة.
اللهم قد بلغت.. اللهم فاشهد
اصلا هي عايرة وادوها سوط
صدقت اخي العزيز الله المستعان
حنك بس .
ناس أكياسهم فاااااااضية .