الحكومة والبنك الدولي يوقعان اتفاقية بـ390 مليون دولار لبرنامج ثمرات





وقعت الحكومة والبنك الدولي اتفاقية قدم بموجبها البنك الدولي منحة قيمتها 390 مليون دولار في المرحلة الثانية لبرنامج ثمرات لدعم الأسر البالغ في مجمله 820 مليون دولار .

وقع عن الحكومة دكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي فيما وقع عثمان ديون المدير القطري للبنك بالسودان .

وقال دكتور جبريل في حفل توقيع الاتفاق بمباني وزارة المالية اليوم أن الاتفاقية التي تمت عبر المؤسسة الدولية للتنمية ،لا تعبر عن تمويل مالي فحسب ،بل تعد أنجازاً نوعياً، عبرنا به الى المجتمع الدولي عن طريق بوابة البنك الدولي .

وأضاف أنه يعد انجازا جماعيا، أسهم في تحقيقه معنا المجتمع الدولي ، وأننا نتطلع أن تعم فائدته كل الأسر في كافة أنحاء الولايات، وأن يسهم في رفع المعاناة عن الاسرة حتى تتمكن من السماح لابنائها التلاميذ والتلميذات من الالتحاق بمدارسهم بعيداً عن حوجة الأسر، واستخدامهم في عمليات كسب العيش بالعمل في المزارع بسبب حوجاتهم الماسة .

وأكد أنه أنجاز يضاف الى أنجاز تحقيق السلام مشدداً على أن الحكومة سوف تعمل بكل جدية للوفاء بالتزامات استحقاقات عمليات السلام .

وفي رد لسؤال لوكالة السودان للانباء (سونا)حول تداعيات تطبيق حزمات الاصلاحات الاقتصادية وأثرها على المواطن قال أن برنامج ثمرات سوف يسهم في تخفيف معاناة المواطن لتلافي آثار هذه الاصلاحات ، مؤكداً أن الحكومة ستعمل كذلك عبر سياساتها حتى يتم تجاوز المرحلة الأولى لوطأة تطبيق الاصلاحات ، خاصة وأنه بدأنا نشهد بالفعل بوادر نجاحات هذه السياسات ، من خلال استقرار سياسات سعر الصرف .

من جانبه قال عثمان ديون المدير القطري للبنك الدولي” نحن سعداء للغاية لمواصة شراكتنا للسودان بانجاح هذا البرنامج عبر اتاحة الحكومة جميع الأمكانات والموارد الممكنة لمواطنيها “.

سونا