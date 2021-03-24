مهندس وهبي احد المفصولين من لجنة التمكين ومدير مصفاة بليبيريا يقدم توصيات حول المصفاة قبل توقفها





مهندس وهبي احد المفصولين من لجنة التمكين ومدير مصفاة بليبيريا يقدم توصيات حول مصفاة الجيلي قبل توقفها:

رسالة عاجلة

الي معالي وزير الطاقة السيد جادين

لعناية الباشمهندس محجوب مدير مصفاة الخرطوم

الحمد الله ان تمت صيانة المصفاة رغم التحديات والصعوبات التي أدت الي تأخيرها عدة مرات وذلك لعدم توفر الإمكانيات والتمويل الذي يتراوح ما بين 50 الي 60 مليون دولار رغم تبرع الفريق اول حميدتي بالمبلغ ( 50 مليون دولار) لكن الديون السابقة حتمت سداد جزء منها بواسطة المدير السابق باشمهندسة منيرة محمود حتي تتم الصيانة الجديدة بواسطة الشركات الصينية وكان من الخطورة استمرار التشغيل في ظل وجود بعض مهددات السلامة بالكيفية التي كانت قبل الصيانة.

ونسبة لظروف كرونا بالعالم فقد اثر عدم حضور الشركة الصينية الخبيرة والمتخصصة في صيانة وحدة التكسير الحفزي (RFCC ) وهي من الوحدة الإنتاجية بالغة التعقيد في الصيانة والتشغيل عليه تم جلب شركة صينية اخري مع بعض الشركات كبديل وقامت بتنفيذ scope of work

وكانت خطوة لابد منها،

عليه بعد الصيانة وقفت الوحدات الإنتاجية الخاصة بالمصفاة القديم علي مرتين لأسباب مختلفة وكما هو معروف فان كثرة الإيقاف والتشغيل يمكن ان تكون عواقبه خطيرة.

وبما ان المصفاة ملك للشعب السوداني ويستفيد من منتجاتها الشعب السوداني والأسر الكادحة ومن مبدأ الوطنية وبعيد عن النظرة الحزبية أوصي بالاتي من اجل انتاج وتشغيل امن ومستمر ومن باب التذكير مع كامل احترامنا لزملاءنا السابقين بالمصفاة:

1- عدم الاعتماد في سد النقص من الكهرباء بالمصفاة علي الهيئة القومية للكهرباء ( NEC) لانها غير مستقرة هذه الايام وفي حالة الضرورة ان لا تتعدي الكمية 10 ميقاوات في الساعة.

2- العمل علي تقليل استهلاك الكهرباء بالمصفاة power optimization

كما يمكن ان يتم تشغيل الديزل جنريتر بالمحطة النيلية مؤقتا حتي تستقر الكهرباء القومية ويمكن ان يوفر في حدود 1.6 ميقاوات. كما يمكن شراء DG في القريب العاجل

3- مراقبة gas turbine مراقبة لصيقة والمحافظة علي استقرار إنتاجه حتي لا يزيد العجز.

4- زيادة انتاج الكهرباء

في حدود المعقول من steam turbines

5- الإسراع في جلب وتركيب اسبيرات ال Expander بوحدة ال RFCC وتشغيله

مع العلم بانه يمكن ان يسد العجز في الكهرباء بالمصفاة

6- تكثيف التفتيش والمحافظة علي الفحص الدوري للمعدات التي تمت صيانتها خلال الفترة الماضية لضمان تشغيلها بكفاءة عالية وكما هو معروف قد تحدث بعض المفاجآت بعد الصيانة.

7- تغيير ومراجعة الloads schedule

بحيث تخرج اولا الوحدات الإنتاجية التي يمكن ان ترجع للإنتاج بسهولة وتأخير الوحدات المعقدة التشغيل مثل RFCC و ال CCR.

8- كما هو معروف بعد عمليات الصيانة التي تستمر اكثر من 70 يوم فان اغلب المهندسين والفنيين يلجأون الي أخذ إجازاتهم السنوية

عليه أوصي باستدعاء كل المهندسين والفنية فورا وإيقاف الاجازات السنوية اقلها لمدة شهر حتي تمر فترة النقاهة للمصفاة بسلام.

9- تكثيف التفتيش بواسطة المناوبين بالفترة المسائية.

اتمني المحافظة علي تشغيل امن وسلس للمصفاة

والله الموفق

د/ محمد وهبي حسين

مدير سابق بالإنتاج والتشغيل المنطقة الرابعة بمصفاة الخرطوم

والمدير العام الحالي لمصفاة كونكس – ليبيريا