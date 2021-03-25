مصر تزود السودان بـ(300) ميقاواط كهرباء (مجاناً)





تحصلت (المصادر) على أسباب تأخر إكمال الربط الكهربائي مع مصر، بعد اتفاق سابق بين حكومتي البلدين على رفع حجم الكهرباء الواردة من مصر من 80 ميقاواط إلى 300 ميقاواط .

وقال مصدر مصري مطلع لـ(السوداني)، إن الكهرباء القادمة من بلاده مقدمة (مجاناً) للسودان. وأوضح أن مشكلة تأخر الإمداد تكمن في ضعف الخطوط الناقلة للكهرباء من الجانب السوداني. وكشف عن تعاقد حكومة بلاده مع إحدى الشركات الألمانية لشراء محول بمنطقة حلفا بقيمة 40 مليون يورو .

في سياق آخر، اتهم المصدر جهات – لم يسمها- بالعمل على توتير العلاقات بين البلدين لأجندة محددة – لم يكشف عن فحواها – .

وأكد أن التعاون بين الحكومتين يمضي بصورة مضطردة إلى الأمام .

وكشف المصدر عن وجود بعثة اساتذة مصريين يعملون بالسودان منذ عام 2008 بكلفة شهرية تقدر بنحو ربع مليون دولار .

صحيفة السوداني