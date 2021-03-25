أسعار مواد البناء والكهرباء في سوق السجانة اليوم 25 مارس 2021 م





أسعار مواد البناء والكهرباء :

سيخ الأسعد:

5 لينيا 305,000 ج.

4 لينيا ،305,000 ج.

3 لينيا 310,000 ج.

8 لينيا 340,000 ج.

سيخ ابانوب:

5 لينيا 305,000 ج.

4 لينيا 305,000 ج.

سيخ جياد:

4 لينيا 305,000 ج.

5 لينيا 305,000 ج.

سيخ اوميقا:

5 لينيا 290,000 ج.

4 لينيا 290,000 ج.

3 لينيا 310,000 ج.

الأمجد:

5 لينيا 290,000 ج.

4 لينيا 290,000 ج.

3 لينيا 310,000 ج.

سيخ فرونايل:

5 لينيا 290,000 ج.

4 لينيا 290,000 ج.

3 لينيا 310,000 ج.

8 ملي 340,000 ج.

الرخام والجرانيت (الأسواني للرخام والجرانيت)

سعر متر الدرج البيج 3,500 ج.

سعر متر البسطات بيج 3,500 ج.

سعر المتر مطابخ بيج 3,000 ج.

سعر متر الدرج قرانيت 5,500 ج.

سعر متر البسطات قرانيت 7,500 ج.

سعر متر الدرج مطابخ قرانيت 6,500 ج.

سعر متر الدرج سوداني عطبره 5,500 ج.

سعر متر الأرضيات عطبره 6,500 ج.

متوفر درج رخام أسباني وتركي وهندي.

الأسمنت:

أسمنت عطبره: 58,000 ج.

أسمنت بربر: 58,000 ج.

أسمنت صخر: 56,000 ج.

بلك أسمنتي (مصنع الحسن):

15x20x40 140,000 ج /1,000 طوبة واصل الخرطوم.

20x20x40 160,000 ج /1,000 طوبة واصل الخرطوم.

طوب أحمر (درجة أولى) 43,000 ج/ 4,000 ألف طوبة واصل الخرطوم وبحري.

خزانات مياه:

(خزانات تيقا) الخزانات الرأسيه

الطبقتين: 500 لتر 2.5 برميل 46,000 ج.

750 لتر 3.75 برميل 57,000 ج.

1,000 لتر 5 برميل 65,000 ج.

1,500 لتر 7 برميل 107,000ج.

2,000 لتر 10 برميل 103,000ج.

2,500 لتر 12 برميل 121,000ج.

3,000 لتر 15 برميل 178,000 ج.

4,000 لتر 20 برميل 233,000 ج.

5,000 لتر 25 برميل 263,000 ج.

7,500 لتر 37 برميل 407,000 ج.

10,000لتر 50 برميل 531,000 ج

(خزانات النخله)

الأفقيه:

مكعب 300 لتر 22,000 ج.

خزان 350 لتر 24,000 ج.

خزان 500 لتر 40,000 ج.

خزان 750 لتر 53,000 ج.

خزان 1,000 لتر 72,000 ج.

خزان 1,500لتر 100,000 ج.

خزان 2,000 لتر 140,000 ج.

مكيفات_نسمة

(مكيفات الماء) مكيف 4,000 الف

وحده ثابت السعر 117,000 ج.

مكيف 6,000 الف وحده ثابت السعر 120,000 ج.

مكيف دبل تانك 6,000 الف وحده

متحرك السعر 126,000 ج

أبواب_صينية (معتز ميرغني)

7 ملي: متر 63,000 ج.

1.2 متر 68,000 ج.

1.8 متر 38,000 ج.

غسالات:

غسالة 10 كيلو نسمة حوضين 63,000 ج.

غسالة 10 كيلو نسمة حوض واحد 38,000 ج.

مراوح:

مروحة نسمة إستاند 24 السعر 26,000 ج.

مروحة سقف نسمة سعر الكرتونه 36,000 ج.

مراوح سقف جلكسي هندية 34,000 ج.

الخرطوم(كوش نيوز)