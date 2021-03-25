وزير الخارجية البريطاني: أستمد جرأتي وشجاعتي من صائدة البمبان السودانية رفقة عبدالرحمن





أشاد دومينيك راب وزير الخارجية البريطاني بالثائرة السودانية رفقة عبدالرحمن والمشهورة بصائدة البمبان إبان الثورة. وقال انه يستمد جرأته، وشجاعته من الثائرة السودانية رفقة عبدالرحمن، و جاء استشهاده برفقة في معرض حديثه عن مستقبل العالم ومستقبل بريطانيا علي وجه الخصوص في ظل الاخطار والتحديات الجديدة مثل جائحة كورونا وذلك علي اعتبار ان النظام الدولى متهالك لكنه استدرك وقال “انه لم يفقد الامل ويمكن اصلاحه وتقويته من خلال تعاون العلماء لابتكار لقاحات جديدة”.

وطالب وزيرالخارجية البريطاني بان يكون الجميع متفائلين لأن شعلة الحرية ماتزال متوهجة حتى في احلك الظروف وضرب بمثل بما يحدث في عدد من بقاع العالم وقال ان الشباب هم الذين يخاطرون بانفسهم للمطالبة بحقهم في بلورة مستقبلهم..

وقال دومينيك راب كيف انه عندما زار ميدان القيادة العامه في السودان ابان ثورة ديسمبر 2019 كيف ان العديد من الشباب قدم ارواحهم هناك رخيصة في سبيل احداث التغيير المنشود، واضاف كيف انه قابل بعض اؤلئك الشباب وعلي راسهم صائدة قنابل الغاز المسيل للدموع رفقة عبدالرحمن وسرد كيف انها كانت تقوم بالتقاط قنابل الغاز ومن ثم إعادة قذفها مرة اخرى في وجه القوات التي كانت تمطرهم بها، وواصل حديثه وقال “انه يستمد شجاعته من شجاعتها وجرأته من جرأتها (اي رفقة).

واضاف انه تحدث معها مطولاً عن آمالها وأحلامها بالنسبة للمستقبل، وقال رغم المصاعب التي تواجه السودان فان الشباب السوداني امثال رفقة ما يعطي السودان فرصة ليعبر اذا ما وجد الدعم الدولي الذي يحتاج.

المصدر : سونا