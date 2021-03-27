أصحاب العمل: مشاريع جاهزة بالقطاع الخاص للإستفادة من تمويل البنك الدولي





كشف رئيس اتحاد اصحاب العمل السوداني، المهندس هاشم مطر عن وجود مشاريع جاهزة من القطاع الخاص للاستفادة من تمويل البنك الدولي المقدر بـ (2) مليار دولار في مشاريع الطاقة والبنى التحتية والزراعة.

قال خلال مخاطبته (منصة العمل) بالاتحاد، اليوم (السبت) إن الفرص بدأت تترى بشكل إيجابي على البلاد بعد أن تم تجسير ديون البنك الدولي على السودان.

وشدد على أهمية أن يكون الشعب السوداني على قدر الحدث والتحدي، ونوه إلى أن هذا العام سيحدد أي الطرق سيسلكها السودان في السنوات القادمة.

وأكد مطر امتلاك البلاد لفرص حقيقية والاستفادة من زخم ثورة ديسمبر المجيدة التي صوبت أنظار العالم إلى السودان مبينا أن هذا سيساعد السودان أن يكون في طليعة الدول.

وأكد مطر وجود تنسيق مع الحكومة في المشروعات التي ستقدم لمؤسسات التمويل الدولية وأشار إلى أن القطاع الخاص أكثر قدرة على الاختيار لمعرفته بالتحديات عن قرب.

لافتاً إلى أن هنالك تشريعات ستدعم دور القطاع الخاص وفي مقدمتها قانون الاستثمار وقانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

وأكد على دور منصة العمل في دعم الحكومة الانتقالية والعبور إلى انتخابات شفافة مبينا أن الفترة الانتقالية تحتاج إلى تضافر كل الجهود من كافة قطاعات المجتمع.

المصدر : باج نيوز