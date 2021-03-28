وزير المالية: الشكر بعد الله تعالي للشعب السوداني الذي تعاون معنا وتحمَّل تبعات الإصلاح الإقتصادي المؤلمة
علق يوم السبت دكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي على إعفاء ديون السودان لدى البنك الدولي قائلاً :
بالأمس قمنا بالتوقيع على إعفاء ديون السودان لدى البنك الدولي @WorldBank مليار ومائة وخمسون مليون دولار عبر قرض تجسيري من الولايات المتحدة الأمريكية ، نشكر البنك الدولي والولايات المتحدة للجهد الذي قاموا به لإعفاء هذا الدين .
الشكر بعد الله تعالي للشعب السوداني الذي تعاون معنا وتحمَّل تبعات الإصلاح الإقتصادي المؤلمة وكان له الفضل للوصول إلى النقطة التي وصلنا إليها الآن وهي بداية لإعفاء كل ديون السودان.
قضينا على دين البنك الدولي ثم ننتقل في شهر أبريل للحصول على إعفاء دين بنك التنمية الأفريقي @AfDB_Group على السودان ومن ثمَّ ننتقل لإعفاء دين صندوق النقد الدولي @IMFNews على السودان.
إعفاء دين البنك الدولي على السودان فتح الباب لمنحه متدرجة للسودان خلال عامان بقيمة تبلُغ ٢ مليار دولار نستطيع أن نستخدمها في المجالات التنموية المُختلفه في القطاع الزراعي، الصحة،التعليم،المياه و الطاقة و نقضي بذلك على ضوائق المواطن.
4 تعليقات
ودي حاجة ولا نجاز عشان تشكروا الشعب علية
يعني تقتلوا الشعب وتقولوا له نشكر علي تني رقبتك لنا.
هل الشعب قال لكم افعلوا بنا ما تشاؤون وتجدونا من الصابرين.
ولله حيرتوا الشعب بالسواقة بالخلاء
جبريل ابراهيم كنا نعتقد انك رجل رشيد و لكن بسرعة شديدة تعلمت أساليب القحاتة من الكذب و التخدير.. و هل تمت حلول لمعاناة هذا الشعب بمجرد هذا الاعلان.. الكلام ده تقوله اذا حققت تغييرات ملموسة في حياة الشعب و معيشته و لا تستعمله كعشب مخدر لاننا الى الان لا ندري ما اذا كان سينعكس ايجابا على حياة المواطن و معاناته او حتى سلبا! .. و اعتقد انه حتى انت تعرف هذه الحقيقة و لكن اخشى ان تكون اخترت طريقة السواقة بالخلا التي تمتلئ بها الوسائط.
اخى جبريل افضل تكون صادق و واضح مع الشعب و كفايه نفاق
قولوا للشعب بان حصيلة جمارك ٣٥٠ الف او ٤٠٠ الف سيارة بوكو حرام حوالى ٣٠٠ إلى ٤٠٠ مليون دولار متوسط تسوية السيارة الواحدة حوالى ١٠٠٠ دولار.
اليست كلامى بصحيح!؟!
اتحدث معك من موقع الحدث و الخبرة و العلم بمواطن الامور.
كفايه ضحك على الشعب غالبية السيارات تتبع لاعضاء الحركات المسلحة و متوسط ربح السيارة لا يقل عن ٥ الف دولار غير ال ١٠٠٠دولار تكلفة الإجراءات و الجمارك و الترخيص و رسوم الطريق و الحصر.
بالعربي انتم تنهبون الشعب تحصلون على حوالى ٢ مليار ارباح و تدفعون للدولة ٤٠٠ مليون فقط و الباقي في الجيوب هذه هى الحقيقة السيارات المستعمله في الغرب موديل ٢٠٠٠ و انت طالع سعرها مابين ٣٠٠ إلى ١٥٠٠ دولار فقط تزيد او تنقص قليلا حسب عمر و نظافة السيارة و المسافة التى قطعتها.
و الطريق من بنين للجنينه او الكميرون او كينيا او من ليبيا او عبر بورتسودان عبور لتشاد او الجنوب او غيره كله تحت ايدكم و لا يمكن لبقية ابناء السودان العمل فيه معكم الا يكون تابع لكم.
هذه هي الحقيقة انت الحقت بالمالية حتى تساهم في حل مشكلة الجنازة الانتقامية التى كانت تهوى لقاع مزبلة التأريخ و لا توجد اموال من السعودية او امريكا او الغرب كلها اموال سيارت بوكو حرام و مخدرات و مواد ممنوعه و تجارة الرقيق و مافي داعى لتغليفها بعبارة تهريب البشر دى تجارة رقيق عدييييييل عيني عينك و الغرب عاااااوز كدا منكم إفراغ كل افريقيا من الشباب حتى يسهل استعمارها مستقبلا او قريبا و الجنود من العملاء من ابناءها.
و في أماااان الله
sawah sudani
Oslo
28.03.021
ما بتخجل ي عميل واضعين ليك صورة البطل البشير خلفك و صور لجرائمكم و تتهم بها رئيسك البشير لم يقاتلكم قابلكم و واجهكم الابطال و الأطهار من ابناء الوطن و قاتلوكم حتى و ليتم الادبار ي عملاء مسكورين خائبين خاسرين.
و هذه الصورة تلفيق و هي في فرنسا او سويسرا او المانيا و غالبا ما تكون سويسرا لان السودان او الدول التى حوله ليست بها جدار بهذا الشكل من البياض و الدهن المقزز.