وزير المالية: الشكر بعد الله تعالي للشعب السوداني الذي تعاون ‏معنا وتحمَّل تبعات الإصلاح الإقتصادي المؤلمة





علق يوم السبت دكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي على إعفاء ديون السودان لدى البنك الدولي قائلاً :

‏بالأمس قمنا بالتوقيع على إعفاء ديون السودان لدى البنك الدولي ‎@WorldBank مليار ومائة وخمسون مليون دولار عبر قرض تجسيري من الولايات المتحدة الأمريكية ، نشكر البنك الدولي والولايات المتحدة للجهد الذي قاموا به لإعفاء هذا الدين .

الشكر بعد الله تعالي للشعب السوداني الذي تعاون ‏معنا وتحمَّل تبعات الإصلاح الإقتصادي المؤلمة وكان له الفضل للوصول إلى النقطة التي وصلنا إليها الآن وهي بداية لإعفاء كل ديون السودان.

قضينا على دين البنك الدولي ثم ننتقل في شهر أبريل للحصول على إعفاء دين بنك التنمية الأفريقي ‎@AfDB_Group على السودان ومن ثمَّ ننتقل لإعفاء ‏دين صندوق النقد الدولي ‎@IMFNews على السودان.

إعفاء دين البنك الدولي على السودان فتح الباب لمنحه متدرجة للسودان خلال عامان بقيمة تبلُغ ٢ مليار دولار نستطيع أن نستخدمها في المجالات التنموية المُختلفه في القطاع الزراعي، الصحة،التعليم،المياه و الطاقة و نقضي بذلك على ضوائق المواطن.